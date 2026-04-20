59歳で結婚・夏木マリ「付き合いたての高校生みたい」夫との生活明かされる 愛をストレートに表現
俳優の夏木マリ（73）が、19日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。59歳の時に結婚した夫との様子が明かされた。
【写真】髪型がオッシャレ！豊かな表情を見せる夏木マリ
夏木は59歳でパーカッショニストの斉藤ノヴ氏と結婚。夏木は「一人で暮らしていたときよりも今のほうが楽しい」と幸せそうな表情を浮かべていた。
知人から2人の日常も明かされ、「2人ともめっちゃかわいい」「付き合いたての高校生みたい」といった仲の良さが伝えられた。
夏木は「時間がないからなるべく一緒にいよう」と、夫との時間を大切にしていることを紹介。59歳での結婚は、2人ともいろんな経験をして譲り合う気持ちも出てきたとし「ベストタイミングだった」と振り返り、夫への愛をストレートに表現していた。
【写真】髪型がオッシャレ！豊かな表情を見せる夏木マリ
夏木は59歳でパーカッショニストの斉藤ノヴ氏と結婚。夏木は「一人で暮らしていたときよりも今のほうが楽しい」と幸せそうな表情を浮かべていた。
知人から2人の日常も明かされ、「2人ともめっちゃかわいい」「付き合いたての高校生みたい」といった仲の良さが伝えられた。
夏木は「時間がないからなるべく一緒にいよう」と、夫との時間を大切にしていることを紹介。59歳での結婚は、2人ともいろんな経験をして譲り合う気持ちも出てきたとし「ベストタイミングだった」と振り返り、夫への愛をストレートに表現していた。