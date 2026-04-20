60～80ヤードの距離を寄せるには？インパクトとフォローが鍵！

100ヤード以内は、フルショットではなく飛距離をコントロールして打つ領域に入る。

距離として短いので、確実にグリーンオンしたいし、できるだけピンに寄せたいが思ったとおりにならないのがこの距離の落とし穴！

「調節が必要な中途半端な距離、とくに60～80ヤードくらいが難しいですが、簡単にできるコツがあります！」と今野康晴。

「乗らず、寄らず」でムダな打数が増えてしまう60～80ヤードの寄せが得意になるテクニックをレクチャーしてくれた！

ボールを正確にとらえる技術力を身につけて狙った距離感を出そう！

クラブを鈍角に入れてハンドファーストで打つのが大原則

小さめのスイングで正しい「当て方」を練習しよう！

右腰から右胸くらいの高さまでバックスイング（写真左）

ヘッドを鈍角に入れていくイメージ＆体重を左足に乗せてダウンスイング（写真中央）

ハンドファーストでボールをとらえる（写真右）

フォローはヘッドを低く出す（写真左）

最後まで両手はつねに胸の前にキープ（写真右）

体の回転を主体にした「正しい当て方」を先にマスターしよう

60～80ヤード以内のショットの距離感のコントロールの仕方は、100人いれば100通りあります。しかし、そのなかに基本や原則となるお約束は必ずあります。たとえば、振り幅やインパクトで距離を調節するからといって、手先の動きで合わせていませんか？

これは絶対にNGです。距離感を調節するのに一番大事なのは、体の回転を主体に振ること。そのうえでボールの「正しい当て方」をマスターして、狙った飛距離を出しましょう。体をしっかり回しながら手先に頼らず、ヘッドを少し鈍角に入れてハンドファーストの形でインパクトする。これが大原則となります。

距離のコントロールは「当て方」が大事！

まずはインパクトの形を覚えましょう

振り幅を変えて距離をコントロールしようとしても、ボールを正確にコンタクトしないと距離感は合わない。60～80ヤード以内でオーバーやショートが多い人は「ボールの当て方」を意識してみよう。

こんな打ち方ではグリーンに乗らない！

左ヒジが引ける（写真左）

手首をこねる（写真中央）

打ち込みすぎ（写真右）

ロフトを立ててインパクトするのが基本

ロフト角58度のSWなら5～8度くらいまでロフトを立てるつもりでヒットする意識が大切。

インパクトが緩むとハンドレートになる

手先で距離を合わせるのは、インパクトが緩んだりヘッドが減速してハンドレートになってしまう。これもミスの原因。

振り幅やインパクトを調節しようとすると、手先の動きでダウンブローに打とうとしたり、フォローで手首が折れてミスヒットしてしまう。

SWでもAWでもOK。このスイングで距離がどのくらい出るかチェックしましょう

トゥが上を向くようなフォローを意識する

①ヘッドの先端は上を向く

②左ヒジは下を向く

③左手の甲が真っすぐ

左腕をなるべく曲げずに振れば手打ちを防止できる

手先を使って打ってしまい、オーバーやショートを繰り返してしまう人は、バックスイングで左腕が大きく曲がる傾向があります。結果としてインパクトで左手首が甲側に折れて、フォローで左ヒジが引けてしまいミスショットしてしまいます。

そこで、左手だけでクラブを持ち、左腕をあまり曲げない素振りを繰り返してみましょう。体の回転をしっかり使って振れて、ヘッドをやや鈍角に入れながらハンドファーストにとらえる正しい当て方のコツがつかめます。

左腕を長く使うイメージで振る

クラブを左手だけで持って素振りをする。左腕を長く使うことでヘッドがやや鈍角に下りて、左の前腕部を自然にターンさせる感覚がつかめる。

左腕が折れると手打ちになる

バックスイングで左腕が大きく曲がると体がスムーズに回転しにくくなり、手打ちになってしまう。これが距離感を大きく狂わせる。

クラブを左に引っぱろうとすると、左ヒジが引けて左手首が甲側に折れてしまう。フェースが開いて見えるが、実際は左へ引っかけやすい。

タメをつくらないで振り下ろす

ダウンスイングはやや鈍角に振り下ろす。体重を左足に乗せれば自然にハンドファーストでとらえられる。

ドローを打つイメージで振ろう

フェースをゆっくり返しながら振り抜いていく感覚。フェースが下を向くほど返すのはNG。

自分のベースとなる距離感を作っておこう

レベルに応じて距離感の幅を広げましょう！

①80切りを目指す人は半径5ヤードの円の中で止めればOK

②90切りを目指す人は半径10ヤードの円の中に寄せる

コントロールが必要な60～80ヤードは「きっちり」より「アバウト」が功を奏する距離。100切りを目指す人ならピンを中心に「半径15ヤードの円内」に乗ればOKと考えよう。レベルが上がったら円の大きさを小さくする。

ピッタリの距離を打とうとせずアバウトでいい

距離感は感覚なので、個々で異なります。みなさんが僕と同じ振り幅で打ったからといって、同じ距離が打てるわけではありません。距離感は他人と同じことをしようとしないで、自分で作るしかないのです。ひとつ基準となる距離感を作っておいて、それをベースに調節するのがシンプルだと思います。

ただし、その距離感も、ほかの距離感も10ヤードピッチで正確に刻む必要はありません。たとえば、70ヤードの距離感は、90台で回りたい人ならピンを中心とした半径10ヤードの円をイメージし、その円の幅におさまれば合格。１ヤードの距離のズレも出さないと思うとプレッシャーになって逆効果です。

AWの75ヤードショット

状況によってはAWを使うときもある。AWでのフルショットは約100ヤード。それを基準とし75ヤードを打つときは、トップとフィニッシュを小さくして調節。

8割の加減で何ヤード飛ぶ？

80ヤード以内は飛ばす必要はないので、ドライバーほど大きく振らない。今野の場合、8割ほどがフルスイングで、60度のSWで75～80ヤード飛ぶ。これが基準のひとつ。

今野の場合、フルスイングより振り幅を小さめに抑えたSWの50ヤードショットをベースにしている。自分のイメージと実際の振り幅がかなり違うことが多いので、鏡などでチェックをし、ギャップを埋めているそうだ。

いかがでしたか。60～80ヤードの練習をぜひ実践してみてください！

レッスン＝今野康晴

●いまの・やすはる／1973年生まれ、岐阜県出身。日大ゴルフ部を経て96年プロ入り。05年日本シリーズなどツアー通算7勝。市川ゴルフアカデミーでアマチュアレッスンも行っている。

構成＝三代 崇

写真＝村上悦子

協力＝京葉カントリー倶楽部