　元モンテディオ山形で俳優の中山夢歩さんが17日に自身のX(@mubunakayama)を更新し、山形のレジェンドマッチのメンバーに選ばれたことを報告した。

　クラブは前身の「NEC山形」から「モンテディオ山形」に改称して30周年を記念し、5月31日にNDソフトスタジアム山形でレジェンドマッチを開催する。参加予定選手として、それぞれの時代を彩ったレジェンドたちが名を連ねる中、中山さんもメンバー入りを果たした。

　東京都出身の中山さんは、少年時代に子役として活動しながらサッカーを始め、高校時代にはアルゼンチン留学を経験。帰国後に複数クラブのテストを受け、2000年に山形へ加入した。

　しかし、公式戦の出場はなく、同シーズン限りで退団。引退後に俳優業を再開し、これまで多数のドラマ、舞台、映画、CMに出演している。

　また、都内で経営するバーに山形サポーターを集めて試合の応援をしているほか、ホームゲームでスタジアムグルメの出店をしたこともあるなど、現在もクラブとの結びつきは強い。

　中山さんは、レジェンドマッチのメンバーを発表した山形公式X(@monte_prstaff)の投稿を引用リポスト。次のように想いを綴っている。

「サッカー人生のサプライズ入選 現役時代1試合も出てない、ベンチすら入ってない男がレジェンドマッチにお声かけいただきました。名だたるレジェンドの皆様のお仲間に入れていただき、こんなストーリーが待っていたなんて奇跡です 47歳にして26年越しのデビュー戦を迎えます」

　“モンテ愛”を貫いてきた男が、ついに憧れのピッチに足を踏み入れる。