サッカー人生のサプライズ入選

現役時代1試合も出てない、ベンチすら入ってない男がレジェンドマッチにお声かけいただきました。

名だたるレジェンドの皆様のお仲間に入れていただき、こんなストーリーが待っていたなんて奇跡です

47歳にして26年越しのデビュー戦を迎えます。#モンテディオ山形 https://t.co/coxDVubExi — ナカヤマ ムブ a.k.a.おにぎり (@mubunakayama) April 17, 2026

同級生であり長い付き合いのサッカー仲間が代表を務める『soccer junky』さんに渋谷ダウンタウンの勝利の美酒を作っていただきました!!

山形は酒田のお酒です!

デザインは山形サポーター仲間!

皆様のおかげです!感謝!感謝!#モンテディオ山形 pic.twitter.com/Dc1HSgeVUb — ナカヤマ ムブ a.k.a.おにぎり (@mubunakayama) April 16, 2026

この春はホームゲームでの出店はございませんが、また山形に行けるよう日々張り切って参りますので今後ともダウンタウンをよろしくお願いいたします!

渋谷の小さな店ですが微力ながら引き続き盛り上げていきます!

自分もいちサポーターとして

皆様と共に過ごせていけたら幸いです#モンテディオ山形 pic.twitter.com/kV9dfx0pRy — ナカヤマ ムブ a.k.a.おにぎり (@mubunakayama) April 16, 2026

東京都出身の中山さんは、少年時代に子役として活動しながらサッカーを始め、高校時代にはアルゼンチン留学を経験。帰国後に複数クラブのテストを受け、2000年に山形へ加入した。しかし、公式戦の出場はなく、同シーズン限りで退団。引退後に俳優業を再開し、これまで多数のドラマ、舞台、映画、CMに出演している。また、都内で経営するバーに山形サポーターを集めて試合の応援をしているほか、ホームゲームでスタジアムグルメの出店をしたこともあるなど、現在もクラブとの結びつきは強い。中山さんは、レジェンドマッチのメンバーを発表した山形公式X(@monte_prstaff)の投稿を引用リポスト。次のように想いを綴っている。「サッカー人生のサプライズ入選 現役時代1試合も出てない、ベンチすら入ってない男がレジェンドマッチにお声かけいただきました。名だたるレジェンドの皆様のお仲間に入れていただき、こんなストーリーが待っていたなんて奇跡です 47歳にして26年越しのデビュー戦を迎えます」“モンテ愛”を貫いてきた男が、ついに憧れのピッチに足を踏み入れる。