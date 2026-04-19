「プロレス・新日本」（１９日、後楽園ホール＝観衆１０１４人）

ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）が、５・３福岡国際センター大会で臨む４度目の防衛戦の相手が、アンドラデ・エル・イドロに決まった。２・２７米ニュージャージー州大会でＶ３防衛を果たした相手と再戦になる。

当初はゲイブ・キッドが挑戦予定だったが、ＡＥＷバンクーバー大会で右肩を負傷し消滅していた。この日の８人タッグでは永井大貴、外道、鷹木信悟と組み、ゼイン・ジェイ＆フランシスコ・アキラ＆ジェイク・リー＆カラム・ニューマン組と激突。５・４福岡国際センターでのＩＷＧＰヘビー級選手権試合で激突する王者カラム・ニューマンと挑戦者の鷹木信悟が激しい前哨戦を繰り広げる中、最後は１３分４秒、ジーンブラスターからの片エビ固めで自らがゼイン・ジェイから３カウントを奪った。

試合後、勝ち名乗りを受けると会場が暗転。突如スクリーンにアンドラデ・エル・イドロが登場し「アメリカではなく日本でオマエを辱めてやりたい」と挑戦を表明した。辻は「いいだろう。アンタはふさわしい相手だ」と受諾した。

バックステージで辻は「このＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者にチャレンジしたいとＳＮＳを使って言ってる奴がいたな。なあ、タイチ」と切り出した。

タイチは自身のＳＮＳで挑戦意欲とともに、ＡＥＷを重宝する団体の姿勢への批判を展開していた。その批判はネット上で共感を呼んでいた。

辻は「俺はさ、あんたの新日本に対する思い、そしてＡＥＷに対する考え方、全面的に肯定する。俺もあんたと同じ気持ちだ」と呼応。その上で「ただ、俺が二冠になった時に宣言してたろう。このベルトは新日本が海外に出る時、または新日本が外からのレスラーを迎える時に使うベルトにする。このベルトの存在意義を取り戻すってな。悪いがな、それにふさわしい相手はアンドラデだ。ただ、あんたの考え方、俺は好きだったぜ」と持論を展開した。