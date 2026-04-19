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料理YouTubeチャンネル「Real Cooking」が、「昼時サラリーマン達の腹をガッツリ満たす黄金カツ丼！熟練職人による高速カツ丼作り｜七兵衛」と題した動画を公開しました。動画では、カツ丼専門店「七兵衛」の厨房に密着し、職人の見事な手捌きで次々とカツ丼が作られていく様子が収められています。



熟練の職人が、きつね色に揚がった分厚いトンカツをリズミカルに包丁でカット。スライスしたタマネギと特製の割り下が入った小鍋にカツを並べ、コンロの火にかけます。



見どころは、卵でとじる工程です。絶妙なタイミングで溶き卵を流し込み、蓋をして蒸らすことで、黄金色に輝くとろとろの半熟状態に仕上げています。その後、熱々のご飯の上にカツと卵を一気に滑らせるように盛り付ける職人技は、見ているだけで食欲が刺激される映像です。



動画の後半では、ネギをトッピングした定番のカツ丼だけでなく、たっぷりのマヨネーズを網目状にかけたり、濃厚なソースに生卵を落としたりするバリエーション豊かなメニューの調理風景も登場します。



職人の無駄のない動きと、調理の音まで美味しい本動画。今日のランチは、ガッツリとカツ丼を食べに出かけてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・トンカツ 1枚

・タマネギ（スライス） 適量

・割り下 適量

・卵 1～2個

・ご飯 1杯分

・お好みのトッピング（ネギ、ソース、マヨネーズ、生卵など）



［作り方］

1. トンカツをきつね色になるまでサクサクに揚げる。

2. 揚がったトンカツを包丁で一口大にカットする。

3. 小鍋に割り下とスライスしたタマネギを入れて火にかける。

4. カットしたトンカツを鍋に入れ、蓋をして煮立たせる。

5. 溶き卵を全体に回し入れ、卵が半熟になるまで火を通す。

6. ご飯を盛った丼に、鍋から滑らせるように盛り付ける。

7. お好みでネギをトッピング、またはソースやマヨネーズなどでアレンジして完成。