モデルの前田希美が、“密かに推してる”アイドルとのデートの様子が反響を呼んでいる。

「最近いいことが起こりまくりです 聞いてくださいみなさん。」と１９日までに自身のＳＮＳを更新した前田。「わたしの密かに推してる とき宣ちゃんのかなみんちゃんから『ご飯に一緒にいきたいです』と誘ってもらいました、、、げきかわ、、、、」と５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の辻野かなみからのお誘いを報告。「とんでもなくかわいすぎるかなみんちゃんにときめきもらった日でした ｉＰｈｏｎｅケースもおそろい」と肩を寄せ合って笑顔を浮かべる２ショットや、ｉＰｈｏｎｅケースの写真をアップした。

また、「この前は おはるちゃんとラーメンにいってなーんて幸せなんだ 最後にはるちゃんとデートしたときの写真も」とも明かし、同グループメンバー・小泉遥香とのツーショットも公開している。

この投稿には「わぁぁすごい！！」「最強に可愛いなぁ〜」「喜んでる希美ちゃんがかわいすぎる」「いことおこりまくり最高」「かなみんと羨ましい」「とってもトキメキましたよ」というファンからの声のほか、辻野からの「楽しすぎて、時間があっという間でした」というコメントに対して前田が「わたしも〜」と返すほっこりな会話も見られる。