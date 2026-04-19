【キャンディーカリエス】主題歌・IS:SUEとのスペシャルコラボキャラが誕生！
見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、主題歌・IS:SUEとのスペシャルコラボキャラ ”IC:CHU” （イッチュ）が誕生した。
＞＞＞IC:CHUビジュアルやIS:SUEをチェック！（写真16点）
『PUI PUI モルカー』の見里朝希とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS「よるのブランチ」内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
このたび、本作の主題歌を担当するIS：SUEとのスペシャルコラボが実現。見里監督監修のもと、TORUKU from WIT STUDIO にて制作された新キャラクター ”IC:CHU（イッチュ）”が誕生。
日本最大規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストから結成されたガールズグループ「IS:SUE」。今回公開されたコラボキービジュアルでは、グループ名にも由来されるIS:SUEの持つ「異色（ISSUE）」な存在感と、『キャンディーカリエス』独自の ”ぷくちゅる” な世界観が鮮やかに融合。さらに、色とりどりのカラーをまとった4人の個性豊かなポーズを決めるビジュアルも同時公開され、ファンの胸を躍らせる仕上がりとなっている。
”IC:CHU” は、歌とダンスが得意で、まれに子供たちの前に現れてパフォーマンスを披露してくれる「歯の妖精」のプリンセス。4月21日（火）にはそんな彼女たちが登場する、次回予告映像のお披露目も決定。
”IC:CHU” が物語の世界にどのような新しい風を吹き込むのか、乞うご期待。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
（C）LAPONE GIRLS
＞＞＞IC:CHUビジュアルやIS:SUEをチェック！（写真16点）
『PUI PUI モルカー』の見里朝希とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS「よるのブランチ」内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
日本最大規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストから結成されたガールズグループ「IS:SUE」。今回公開されたコラボキービジュアルでは、グループ名にも由来されるIS:SUEの持つ「異色（ISSUE）」な存在感と、『キャンディーカリエス』独自の ”ぷくちゅる” な世界観が鮮やかに融合。さらに、色とりどりのカラーをまとった4人の個性豊かなポーズを決めるビジュアルも同時公開され、ファンの胸を躍らせる仕上がりとなっている。
”IC:CHU” は、歌とダンスが得意で、まれに子供たちの前に現れてパフォーマンスを披露してくれる「歯の妖精」のプリンセス。4月21日（火）にはそんな彼女たちが登場する、次回予告映像のお披露目も決定。
”IC:CHU” が物語の世界にどのような新しい風を吹き込むのか、乞うご期待。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
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