◆スペイン国王杯決勝 ○Ｒソシエダード２―２（ＰＫ４―３）Ａマドリード●（１８日、セビリア）

【セビリア（スペイン）１８日＝豊福晋】日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードが、決勝戦でＡマドリードと対戦し、２―２で迎えたＰＫ戦を４―３で制して６シーズンぶり４度目の優勝を飾った。久保は悲願のプロキャリア初タイトル、日本人として初めてスペインの公式戦優勝の快挙を達成した。ベンチスタートとなった久保は２―２の後半４３分から出場して、攻守に奮闘して勝利に貢献した。現地で取材にあたるスポーツ報知の豊福晋通信員が、プロ１０年目で手にしたタイトルの背景に迫った。

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久保がプロ初のタイトルをとった。スペインの名門バルセロナの下部組織にいたからか、若い頃から成功したような印象もあるが、実際は優勝とは無縁のキャリアだった。２０１９年、FC東京からスペイン復帰後に所属したマジョルカとヘタフェはタイトルを狙うチームではなく、ビリャレアルでは監督の哲学との不一致に苦しんだ。４年前、Ｒソシエダードに移籍してから戴冠への歩みは始まった。

あらゆることを学び、成長につなげた。１年目のチームには元スペイン代表のダビド・シルバが”王様”として君臨していた。シルバからは「ドリブル時にスピードに乗りすぎない」術を学んだという。自らパスを受けてはその極意を体に染み込ませた。国王杯決勝で見せた、中盤の密集地帯をドリブルですりぬけ、味方へ通したきれいなスルーパスはそのシルバを彷彿とさせるものだった。

昨季まで監督を務めたアルグアシル監督の下ではＦＷや左サイドでも起用され、プレーの幅が広がった。昨季は右から中央へカットインするだけでなく、縦に抜き去ってからのクロスの精度も磨きあげた。

Ｒソシエダードに移籍したのは前回カタールＷ杯開幕の数か月前のことだ。カタールでは思うようなプレーができず、大会後のサン・セバスティアンで「次のＷ杯では日本代表で絶対的な選手になる」と誓った。

北中米Ｗ杯開幕の前週には２５才になる。育成型のクラブであるＲソシエダードの中ではもはや若手ではなく責任感も増しており、それは日本代表でも同じだ。優勝後の取材エリアで、４年前のＷ杯前と今では何が違うかと聞いた。「どんな国にも真っ向勝負して張り合える自信がついている」。はっきりとした言葉にらしさがにじむ。念願のタイトルをかかげ、久保が戻ってきた。