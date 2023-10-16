レアル・ソシエダで活躍を続ける久保建英。21日に行われる古巣マジョルカ戦を前にクラブ公式のインタビューで様々な話題について語る様子が公開された。久保 建英独占インタビュー (1/3)自身のあだ名やこれまでのキャリアについて振り返ってもらいました pic.twitter.com/x5vY4VpHXW— レアル・ソシエダ &#127471;&#127477; (@RealSociedad_JP) October 15, 2023昨季のなかで1試合だけ話すならと聞かれるとこんな秘話を明かし