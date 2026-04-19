ブライトン三笘薫の左足ダイレクトボレーに注目が集まっている

イングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間4月18日のプレミアリーグ第33節トッテナム戦（2-2）で鮮やかな左足ダイレクトボレーを決めた。

SNSでは元Jリーグでもプレーしたスペイン代表レジェンドのゴールと似ていると注目を集めている、

ベンチスタートだった三笘はチームメイトの負傷によって前半20分から緊急出場を果たした。すると0-1で迎えた前半アディショナル3分、右サイドのMFパスカル・グロスのクロスから左足のダイレクトボレーでゴールネットを揺らした。

プレミアリーグ公式Xは三笘のこのゴールと2012年2月5日のマンチェスター・ユナイテッド戦で当時チェルシーのMFフアン・マタが決めたゴールを比較する動画を公開。マタはFWフェルナンド・トーレスのクロスボールから三笘同様に左足のダイレクトボレーをゴールへと叩き込んだ。クロスの軌道からシュートを放った位置まで非常によく似たゴールとなった。

左足でのシュートは三笘にとって利き足とは逆、マタにとっては利き足という違いはあったが、いずれにしてもスタジアムを沸かせるゴラッソに違いはない。そして、三笘はこのゴールでプレミアリーグのビッグ6（マンチェスター・シティ・マンチェスター・ユナイテッド、リバプール、チェルシー、アーセナル、トッテナム）の全てからゴール達成。記録と記憶の両方に深く刻み込まれるゴールになったと言えそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）