冬眠明けのクマの活動が活発化し、街中や山林でクマとの遭遇機会が増える時期を迎えているとして、岩手県は１８日、「春のツキノワグマ被害防止キャンペーン」を開始し、注意を呼びかける。

期間は５月末まで。

クマの出没は例年、冬眠明けの４〜５月から増え始める。県自然保護課によると、昨年３月の出没件数は２６件だったのに対し、４月は２２４件、５月は５３４件と急増。登山や山菜採りなどで山林に入る機会が増えることから、人身被害の増加も危惧される。

キャンペーンでは、山林で遭遇しないための注意点として「食べ残しなどエサになるものを放置しない」「音が鳴るグッズを常に鳴らして存在をアピール」、遭遇した場合には「背を向けて走って逃げない」「目を離さずに静かにゆっくり後ずさる」――を掲げ、ＳＮＳなどで発信する。

県公式ＬＩＮＥを通して、クマの目撃情報を共有できるアプリ「Ｂｅａｒｓ（ベアーズ）」の積極的な活用も促している。

達増知事は１７日の定例記者会見で、「クマとの遭遇リスクを避け、安全を最優先に行動していただきたい」と呼びかけた。