4打数1安打で打率.264、球団最長記録まであと「8」

【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、9回の第5打席に右前打を放った。4打数1安打で打率.264。2009年のイチロー氏（マリナーズ）を抜いて日本選手最多を更新中の連続試合出塁を「50」に伸ばしたが、チームは痛恨の逆転負けで、連勝が4でストップした。

大谷は右腕フェルトナーに苦戦した。初回先頭は一ゴロ失策で塁に出ると、続くタッカーの右越え3号2ランで生還。3回先頭は内角カーブに一ゴロだった。5回1死は内角をえぐるスライダーに詰まらされて左飛。3打席目まで出塁できなかった。

1点を追う8回先頭、振ったバットが捕手・グッドマンのグラブに当たった。打撃妨害で塁に出て、同2死満塁まで好機を広げたものの、得点にはつながらなかった。

意地を見せたのは9回2死一塁だ。守護神ボドニックから右前打を放った。1900〜1901年のウィリー・キーラーに並ぶ球団歴代3位の50試合連続出塁に。また、“野球の神様”ベーブ・ルース（ヤンキース）が1923年にマークした記録にも並んだ。球団歴代最長は1958年デューク・スナイダーの58試合で、一歩ずつ近付いている。（Full-Count編集部）