＜速報＞米女子LA大会は決勝Rに突入！ 2位の岩井千怜は日本時間早朝にスタート
＜JMイーグルLA選手権 3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞予選ラウンドが終了し、18日からは決勝ラウンドに突入する。ここからはトータル2アンダー・53位タイまでに入った65人がプレー。うち日本勢は6人いる。
＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます 岩井千怜の新スイング
日本勢最上位で週末に進んだのは岩井千怜。初日にトーナメントレコードの「63」をたたき出し首位で滑り出すと、2日目も「68」で2位と上位をキープした。首位との1打差を追いかけるラウンドは、日本時間午前5時50分に開始となる。トータル8アンダー・7位タイとこちらも上位争いに食い込んだ勝みなみは、同5時10分にティオフ。その前には岩井明愛が同4時10分にコースへと飛び出していく。日本勢の先陣を切るのは同2時50分にティオフする馬場咲希。トータル4アンダーからの上位浮上をにらむ。ここから同3時20分の古江彩佳、同3時50分の山下美夢有と続いていく。2日目を終えトータル14アンダーの単独首位がキム・セヨン（韓国）。岩井に続き、トータル12アンダー・3位にユン・イナ（韓国）がつける展開になっている。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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