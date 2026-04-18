◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）

巨人の佐々木俊輔外野手が攻守で躍動した。

「１番・中堅」で先発出場して第１打席から左中間二塁打、左越えソロ、中前打と立て続けに放ち猛打賞。試合前に阿部監督から打撃の熱血指導を受け「ここ最近ちょっと（ボールを）叩きつけているので、そこら辺をちょっと修正してみたらと助言をいただきました」と、寝かせていたバットを立てるフォームに変更した。「レベルスイングで振りたいなというのもあった。いい感じに力が伝わってたので良かった」と振り返った。先制２号ソロは逆方向への一発。「元々は逆方向に飛ばせるというのが魅力のひとつだったので、それが発揮できた」とうなずいた。

さらに守備では８回からキャベッジに代わり左翼に回ると、最初の打者・オスナの痛烈なライナーを前進してダイビングキャッチ。「（外野の）３か所を守れることは長所のひとつだと思っている。チームに必要とされる人間でありたい。自分の役割も分かっているので、しっかりとこなせるように準備はしていました」と胸を張った。