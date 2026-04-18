■バレーボール 大同生命SV.LEAGUE チャンピオンシップ 準決勝（18日、東急ドレッセとどろきアリーナ）

【一覧】バレーボール2026年度女子日本代表37人を発表

レギュラーシーズン（RS）RS4位の大阪マーヴェラスが1位のNECレッドロケッツ川崎にセットカウント3ー0（25ー19、25ー23、25ー15）で連勝し、決勝進出を決めた。※2戦先勝方式

前日、ストレート勝ちで王手をかけた大阪MVは第1セットではキャプテン・田中瑞稀（30）が、高いスパイク成功率で得点を重ねチームをけん引。幸先よく25ー19でセットを奪った。

第2セットは接戦となったが、要所で絶好調の田中が得点を決め、リードを広げた。さらに守備では全員バレー。拾って、拾って、NEC川崎を苦しめると、終盤は途中出場の日本代表・宮部愛芽世（24）が高確率でスパイクを相手コートに突き刺した。第2セットを25ー23でを連取し、決勝まであと1セットと王手をかけた。

第3セット、頼れるキャプテン田中が2本サービスエースを決めるなど6連続ポイント。主導権を握った大阪MVは、一度のリードも許すことなくストレート勝ち。連覇がかかる決勝へと駒を進めた。

日本代表の主力として活躍しているNEC川崎の佐藤淑乃（24）、和田由紀子（24）は来季からイタリアリーグに移籍が決定。悲願の初優勝を目指したが、準決勝敗退と悔しい結果に終わった。

またもう一試合の準決勝、RS2位のSAGA久光スプリングスとRS3位のPFUブルーキャッツ石川かほくの第1戦が行われた。第1セットを25ー19で先取したPFUがセットカウント3ー1で勝利し、初の決勝進出にあと1勝とした。セミファイナルを勝ち抜いた2チームが、25日から横浜BUNTAIにてファイナル第1戦に臨む。



【チャンピオンシップ準決勝】

■4月17日（金）

NEC川崎 0ー3 大阪MV

■4月18日（土）

SAGA久光 1ー3 PFU

NEC川崎 0ー3 大阪MV

■4月19日（日）

SAGA久光ーPFU

■4月20日（月）

SAGA久光ーPFU

【チャンピオンシップ決勝】

4月25日(土) 13:35〜

4月26日(日) 16:05〜

4月27日(月) 18:45〜

