[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](沖縄県陸)

※16:00開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 50 川島康暉

DF 3 菊地脩太

DF 8 堀内颯人

DF 35 千葉和彦

MF 9 浅川隼人

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 16 井堀二昭

MF 17 加藤悠馬

MF 46 池田廉

FW 89 高木大輔

控え

GK 1 佐藤久弥

DF 27 船橋勇真

MF 6 志慶眞巧洋

MF 7 茂木駿佑

MF 28 津覇実樹

FW 18 上野瑶介

FW 19 佐藤未勇

FW 26 カル・ジェニングス

FW 39 庵原篤人

監督

平川忠亮

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 41 杉本光希

DF 2 奈良坂巧

DF 4 長谷川光基

DF 16 丸山壮大

MF 6 星広太

MF 7 平原隆暉

MF 9 河辺駿太郎

MF 13 熊澤和希

MF 17 岡野凜平

MF 19 吉原楓人

FW 18 渡邉颯太

控え

GK 1 伊藤剛

DF 22 生駒仁

DF 23 前田稜太

DF 30 福森健太

MF 8 吉長真優

MF 14 井澤春輝

MF 40 官澤琉汰

FW 25 坪郷来紀

FW 37 吉田晃盛

監督

増本浩平