米海軍の空母「エイブラハム・リンカーン」がアラビア海で米国の海上封鎖作戦を実施する様子＝16日/US Navy/US Central Command Public Affiars

（CNN）イランのガリバフ国会議長は17日、米国がイランの港湾に対する封鎖を解除しない限り、イラン政府はホルムズ海峡を再び閉じると警告した。またトランプ米大統領による最近の主張について、「虚偽」と一蹴した。

ガリバフ氏は、トランプ氏は「1時間で七つの主張を行ったが、すべて虚偽だった」としている。

ガリバフ氏はトランプ氏のどの主張を指しているのか明らかにしなかったものの、米政権に言及して「こうした嘘（うそ）をついたところで戦争に勝ったわけではないし、交渉で成果が得られることも決してない」と述べた。

さらに「海峡が開くか閉じるか、またその規則は現場で決まるものであり、SNSで決まるものではない」とX（旧ツイッター）に投稿。海峡通過は「イランの許可」のもと、「指定されたルート」を通って行われると付け加えた。

これに先立ちトランプ氏は、イランの港湾に対する米国の封鎖は「合意が締結され」次第終了すると述べ、合意は近いと自信を示していた。アリゾナ州での集会では、イランとの和平合意には米国がイランの核物質の管理するとの内容が盛り込まれると主張する場面もあった。

ただ、イランの高官の1人は、イラン政府の譲歩に関するトランプ氏の主張の一部に疑問を呈した。

イランのアラグチ外相は17日、ホルムズ海峡をすべての商船に開放すると発表したが、その後に海峡を通過した船は一握りの数にとどまる。