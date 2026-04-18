推し活気分が高まる空間体験！ めいどりーみん お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2 コラボカフェ

記事ポイント 「お隣の天使様」第2期の世界観を、めいどりーみんの店内装飾や限定メニューで体感できるコラボカフェ事前予約で描き下ろしイラストを使った“チェキ風”カードがもらえ、来店前から特別感が高まる企画限定グッズや全6種のコースター、抽選プレゼントまでそろい、推し活の満足感がぐっと深まる内容 「お隣の天使様」第2期の世界観を、めいどりーみんの店内装飾や限定メニューで体感できるコラボカフェ事前予約で描き下ろしイラストを使った“チェキ風”カードがもらえ、来店前から特別感が高まる企画限定グッズや全6種のコースター、抽選プレゼントまでそろい、推し活の満足感がぐっと深まる内容

TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』と、メイドカフェ「めいどりーみん」のコラボカフェが2026年4月27日から始まります。

椎名真昼をイメージしたメニューや描き下ろしグッズがそろい、作品の甘くやさしい空気にひたれる特別な時間になりそうです。

めいどりーみん「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」コラボカフェ

開催期間：2026年4月27日から5月31日まで予約方法：WEBでの事前予約制対象店舗：札幌、秋葉原、池袋、新宿、渋谷、大須、なんば、日本橋、小倉、天神の対象15店舗予約特典：描き下ろしイラスト使用の“チェキ風”カード注文特典：オリジナルコースター全6種からランダムで1枚オンライン販売開始：2026年4月27日12時から めいどりーみんOFFICIAL STORE

マンションの隣同士から始まる甘くもどかしい物語を、メイドカフェならではの非日常感と一緒に味わえるのが今回の魅力です。

作品を知っている人はもちろん、かわいい空間や限定フードが好きな人にとっても、連休のおでかけ先として気分が上がるコラボです。

予約特典

コラボプランを予約して来店すると、描き下ろしイラストを使った“チェキ風”カードが受け取れます。

入店した瞬間に限定ノベルティを手にできるので、ただ食事を楽しむだけではない“特別な来店記念”が残るのもうれしいポイントです。

限定グッズ

描き下ろしイラストを使ったオリジナルグッズは、会場だけでなく公式オンラインストアでも販売されます。

遠方で来店が難しい人でも4月27日12時から購入チャンスがあるため、推しアイテムを手に入れる機会を逃しにくいのが魅力です。

コラボメニュー

椎名真昼や物語の雰囲気を表現したコラボメニューには、注文ごとにオリジナルコースターが1枚付いてきます。

全6種をランダムでもらえる仕組みは、どの絵柄に出会えるかというわくわく感まで含めて、推し活時間を盛り上げてくれます。

店内演出

期間中の対象店舗にはキャラクターパネルが登場し、店内全体が作品の世界観に包まれます。

食事やグッズ購入だけで終わらず、写真を撮りたくなる空間演出まで楽しめるので、思い出をしっかり形に残したい人にもぴったりです。

さらに、予約特典のチェキ風カードを撮影し、ハッシュタグ「#天使様めいどりーみん」を付けてXに投稿すると、抽選で3名に非売品のキャラクターパネルが当たります。

来店後まで楽しみが続く参加型企画なので、コラボの余韻をSNSでも味わいたい人は見逃せません。

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』のやさしい魅力を、メイドカフェの華やかな世界で体感できる今回のコラボです。

予約特典、限定メニュー、グッズ、店内装飾までそろっているので、作品ファンにとっては一度で満足しきれない濃さがあります。

ゴールデンウィークのおでかけ先や、友人との推し活スポットを探している人にも心が弾む内容です。

TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』×メイドカフェ「めいどりーみん」のコラボカフェの紹介でした。

よくある質問

Q. コラボカフェの利用には予約が必要ですか？

A. はい、今回のコラボはWEBでの事前予約制です。

対象店舗ごとに予約ページが用意されているため、行きたい店舗を決めたうえで早めに申し込むと予定を立てやすくなります。

Q. コラボグッズは店舗に行かないと買えませんか？

A. いいえ、オリジナルコラボグッズは対象店舗に加え、めいどりーみんOFFICIAL STOREでも2026年4月27日12時から販売されます。

来店できない人でも購入できるのがうれしいポイントです。

Q. コラボメニューを注文すると何がもらえますか？

A. コラボメニューを1品注文すると、オリジナルコースターが全6種の中からランダムで1枚もらえます。

どの絵柄が当たるか分からないため、集める楽しさも感じられる特典です。

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