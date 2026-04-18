『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（32）

東レアローズ滋賀 青柳京古 後編



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





（前編：東レ滋賀の青柳京古が目指し続けたオリンピックの夢 悩み続けて果たした31歳での代表入りとその先＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？

＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

星海光来（鴎台高校）、澤村大地（烏野高校）

【ミドルブロッカー】

日向翔陽（烏野高校）、黒尾鉄朗（音駒高校）

【セッター】

及川徹（青葉城西高校）

【リベロ】

古森元也（井闥山学院高校）

「牛島は"いたらラク"って感じですね。サイドは田中龍之介も迷ったんですけど、澤村さんはキャプテンシーがあるし、あまりプレーはフォーカスされないけど、彼のおかげで救われている場面が多い気がします。もうひとりは星海。顔が主人公っぽくないですか？ 身長が高くなくても活躍する水町（泰社）選手みたいですね。

ミドルは日向。いろいろ自分と重なるので（笑）。黒尾は、ツッキー（月島蛍）を覚醒させたのがいいですね。あと、バックアタックも得意ですよね。私も、サイドをやっていた時は得意技だったんです。今もサーブ打ったあと、後衛から打ちたいくらいです。

セッターは翔陽とのコンビで影山飛雄と及川で迷いますが、全員を生かしてくれそうな及川にします。リベロは古森。まずは井闥山（いたちやま）という高校名が読めなくて（笑）。彼についてはそこまで深く描かれてはいませんが、なぜか印象が強いんですよ」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「試合中に日向がマイナステンポで先に飛び出す時、相手のミドルがその攻撃の選択肢を捨てるか、コミットするかを決めるじゃないですか。かと思えば、ファーストテンポで同時多発攻撃をする。『紛れる』という言葉が出てきますが、全員が助走しているシーンが大好きです。

テンポを使い分けていて、まるでバレーの教科書ですよ。『ハイキュー‼』は感動するし泣けるけど、バレーをやっている人には『教科書だからちゃんと読んでみて』って思います。作者の古舘（春一）先生に、オールスターなどで監督をやってみてほしいです！」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs鴎台高校

「日向が鴎台戦の前に、ご飯を食べて休むように言われているのに、試合が見たいから休まないんです。それが伏線になって、試合で熱が出てしまった。そこで武田一鉄先生が『君こそはいつも万全でチャンスの最前列に居なさい』と言って、この人がチームの顧問でよかった、と思いました。休むことや食事も、全部含めてバレーだから、特に身長が高くない選手はそれを頑張らないと生き残れない。この作品は、最後にこれを伝えるためなんじゃないか、と思ったくらいです」

【プロフィール】

青柳京古（あおやぎ・きょうこ）

所属：東レアローズ滋賀

1991年12月16日生まれ、長野県出身。182cm・ミドルブロッカー。中学で頭角を現し、JOCジュニアオリンピックカップの長野県代表に選出された。長野日大高校を経て、愛知学院大学では全日本大学選手権に出場。大学４年時にアウトサイドヒッターからミドルブロッカーに転向した。大学卒業後、上尾メディックス（現・埼玉上尾メディックス）に入団。2023年に日本代表入り。2024年に東レアローズ滋賀に移籍した。