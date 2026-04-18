5月はしずかちゃんの誕生月！ 『ドラえもん』特別エピソード「プレゼントはベトナム旅行」放送決定
『ドラえもん』5月生まれのしずかちゃんの誕生日、そしてベトナムで『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の上映が5月22日からスタートすることを記念し、5月23日17時放送のテレビアニメ『ドラえもん』（テレビ朝日系／毎週土曜17時）にて、ベトナムを舞台にしずかちゃんの誕生月をお祝いする特別エピソード「プレゼントはベトナム旅行」を放送することが決定した。
【写真】「デコレーションしちゃお♪チャンチーぬりえコンテスト」開催！
これまで「あの猫（こ）に会いタイ」、「年越しはスペインで」など世界をテーマにしたスペシャルエピソードを放送してきた『ドラえもん』。本作は“世界のドラえもんシリーズ第3弾”となる。
「プレゼントはベトナム旅行」では、「いつかベトナムに行ってみたい」と話すしずかちゃんに、のび太が「誕生日プレゼントはベトナム旅行にしよう」と提案。“どこでもドア”を使えばなんとかなると、ドラえもんにお願いしにいくが、「修理中だから無理」と言われてしまいまう。悲壮感漂うのび太にものすごいプレッシャーをかけられたドラえもんは、一体どんな方法でベトナム旅行を実現するのか？ そして、ベトナムでしずかちゃんが体験してみたいこととは…？
ベトナムの観光スポット・ホアンキエム湖や世界遺産のハロン湾、ドラゴンブリッジなどが続々登場。しずかちゃんがベトナムの民族衣装・アオザイを着た姿やひみつ道具、“ほんやくコンニャク バインミー味”も登場する。
さらに番組では、しずかちゃんの誕生月を記念して、“デコレーションしちゃお♪チャンチーぬりえコンテスト”を開催することも決定。選ばれた受賞作品は番組で紹介。受賞者にはベトナムで人気のボードゲームをプレゼントする。なお、本コンテストはベトナムでも同時開催される。応募方法などは、本日18日の『ドラえもん』放送終了後の番組公式HPにて。
テレビアニメ『ドラえもん』世界のドラえもんシリーズ第3弾「プレゼントはベトナム旅行」は、テレビ朝日系にて5月23日17時放送。
【写真】「デコレーションしちゃお♪チャンチーぬりえコンテスト」開催！
これまで「あの猫（こ）に会いタイ」、「年越しはスペインで」など世界をテーマにしたスペシャルエピソードを放送してきた『ドラえもん』。本作は“世界のドラえもんシリーズ第3弾”となる。
ベトナムの観光スポット・ホアンキエム湖や世界遺産のハロン湾、ドラゴンブリッジなどが続々登場。しずかちゃんがベトナムの民族衣装・アオザイを着た姿やひみつ道具、“ほんやくコンニャク バインミー味”も登場する。
さらに番組では、しずかちゃんの誕生月を記念して、“デコレーションしちゃお♪チャンチーぬりえコンテスト”を開催することも決定。選ばれた受賞作品は番組で紹介。受賞者にはベトナムで人気のボードゲームをプレゼントする。なお、本コンテストはベトナムでも同時開催される。応募方法などは、本日18日の『ドラえもん』放送終了後の番組公式HPにて。
テレビアニメ『ドラえもん』世界のドラえもんシリーズ第3弾「プレゼントはベトナム旅行」は、テレビ朝日系にて5月23日17時放送。