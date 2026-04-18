“飛び道具”でこじ開けた



先制点は得意のロングスローから

最後はテテ イェンギが流し込む



“完全アウェイ”の地で町田が先制



ACLEファイナルズ 準々決勝

町田×アル・イテハド

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