年金月5万円で預貯金10万円「少ないというのが正直な気持ち」74歳女性の老後生活
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月12日に回答があった三重県在住74歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、娘（45歳）
住居形態：賃貸
居住地：三重県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：300万円
現在の預貯金：10万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
同居家族の年金や収入：障害年金9万円
その理由として、想像していたよりも「少ないかなというのが正直な気持ち。周りの方はどれだけもらっているのか非常に気になります」と語っています。
ひと月の支出は約「5万円」。年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
年金生活においては節約が欠かせないそうで「エアコンはやはり暖房をつけっぱなしだと、とても高い。電気毛布を買って節電しています」と光熱費を抑える工夫をしているとのこと。
今後の生活については「（年金は実質的に）もっと減っていくのではないだろうか。そんな風にしか思えない過ごしにくい世の中になりました。体力は日に日に弱っていく。若い時は怖いものなしでしたが」とコメント。
一方で「年金は2カ月に1度のお給料みたいなもので、とてもありがたい。Uber Eatsや出前館を娘に頼んでもらっています。ご褒美は大事ですね」と老後の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：74歳女性
同居家族構成：本人、娘（45歳）
住居形態：賃貸
居住地：三重県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：300万円
現在の預貯金：10万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
同居家族の年金や収入：障害年金9万円
「少ないというのが正直な気持ち」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として、想像していたよりも「少ないかなというのが正直な気持ち。周りの方はどれだけもらっているのか非常に気になります」と語っています。
ひと月の支出は約「5万円」。年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
「電気毛布を買って節電」年金で足りない場合は、「預金」で賄っているという投稿者。
年金生活においては節約が欠かせないそうで「エアコンはやはり暖房をつけっぱなしだと、とても高い。電気毛布を買って節電しています」と光熱費を抑える工夫をしているとのこと。
「体力は日に日に弱っていく」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっといっぱい働いていればよかった、なんて思うが今となっては」後悔しても仕方がないと言います。
今後の生活については「（年金は実質的に）もっと減っていくのではないだろうか。そんな風にしか思えない過ごしにくい世の中になりました。体力は日に日に弱っていく。若い時は怖いものなしでしたが」とコメント。
一方で「年金は2カ月に1度のお給料みたいなもので、とてもありがたい。Uber Eatsや出前館を娘に頼んでもらっています。ご褒美は大事ですね」と老後の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)