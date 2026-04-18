おうちの中で、こんなもの【画像】を見たことはありませんか？

【閲覧注意】ヒメマルカツオブシムシをもっと詳しく見てみたい場合のみクリックを…

今がカツオブシムシの成虫の時期なので、おうちの中で成虫を見つけて、検索してその正体を知った方もいるかもしれませんね。

久しぶりに礼服を出したりしたときに、よく見たら小さな穴が開いている！これも虫の仕業かもしれません。

その正体は「ヒメマルカツオブシムシ」

「いない家のほうが珍しい」というヒメマルカツオブシムシについて、害虫駆除の専門家、東洋産業の大野竜徳さんに教えてもらいます。





（大野さん）

「成虫は春先から梅雨前くらいの時期にだけ出てきて、残りの季節は幼虫で過ごします。成虫は遠目に見るとテントウムシのような見た目で、大きさは2.5mmくらいです」



「春先、マーガレットやハルジオンのような白い菊の花の真ん中に頭を突っ込んで花粉を食べている姿をよく見かけますね」

成虫は「特に悪さをしない」 しかし、幼虫は「繊維害虫」！

──よく見ると、模様があるんですね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「体は鱗片（りんぺん）という鱗に覆われていて、その模様がまだら模様です【画像】。羽化して時間がたつと、鱗片が剥がれて黒っぽくなっていきます。成虫は特に悪さをすることなく、花粉や花の蜜を食べて生活しています」



「夏前に生まれた幼虫は夏、秋の間にたくさん餌を食べて成長し、冬を迎える今の寒い時期は4mmくらいのまるまるとした毛虫の姿で越冬して、暖かい春が来るのをじっと待っています」



（東洋産業 大野竜徳さん）

「ヒメマルカツオブシムシは水分を必要とせず、飢餓にとても強い虫で、栄養が足りなければもう一年幼虫で生き残ろうとします。十分な栄養を取った幼虫は春になり暖かくなると身を守るためか、ぱかっと背中が割れた幼虫の皮をかぶったまま蛹になり、羽化して成虫になって飛び立ちます」



「そして、恋をして子供を残す（あちこちに少しずつ固めて20～100個くらい）と、一仕事終えて明るい外へ飛び出し、花粉を食べてしばらく英気を養った後、また少し産卵して、夏を迎える前に一生を終えます。…この一生を私たちのおうちの中で過ごしていることがあります」

──私たちの家の中で過ごすとなると、家の中のものを食べられるということですよね？



（大野さん）

「鰹節が好き、という名前が出てきましたが、幼虫が好きなものは乾燥した動物質です。おうちの中では、私たちやペットが落とした毛や皮膚、おうちに入り込んできた虫の死骸、こぼしたパンくずやお菓子の欠片などもせっせと食べてお掃除をしてくれています」



「私たちの体に寄生することもありません、まずは一安心ですね。けれど、この幼虫は私たちの服も食べてしまう『繊維害虫』という顔ももっています」

お気に入りのカシミアに穴が… 容疑者はヒメマルカツオブシムシ

──お気に入りのニットに穴が開いていたことがありますが、ヒメマルカツオブシムシの仕業ですか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「よく被害があるのは、ウールやカシミア、着物やネクタイなどに使われるシルクなどです。カツオブシムシの仲間は日本には20種類ほどいるのですが、特にこのヒメマルカツオブシムシは私たちのおうちの中に普通に生息しています」



「というのも、植物質のものも食べることができるので、ひもじければ綿も食べますし、汗抜きなどがあまりできていない服だと、化学繊維でできたシャツなども齧って穴を空けてしまいます」



──化繊だからといって、油断はできないのですね。



（大野さん）

「服だけでなく、ひな人形や五月人形、シルクスクリーン、ウィッグ、よく読んで少し汚れた愛読書の端っこもかじってしまいます」



「そして当然、その名の通り、保存食である鰹節や煮干し、そうめんなどの乾麺も隙間があれば入って食べてしまいます。つまり、私たちのおうちはヒメマルカツオブシムシにとってはヘンゼルとグレーテルのお菓子の家のようなもので、ちょうどいい気温、天敵もほとんどいない、食べ物に囲まれた夢のおうちなのです」

もしも煮干しが綺麗に骨だけになっていたら…ヒメマルカツオブシムシの仕業かも

（東洋産業 大野竜徳さん）

「こんな風【画像⑤】に骨だけになった煮干しがあれば、それもヒメマルカツオブシムシの仕業でしょう」

（大野さん）

「カツオブシムシは骨は消化できないので食べません（かじってはいますが）。カツオブシムシ全般ですが、乾燥したタンパク質が好きです。たくさんの種類がいる中で、ほぼヒメマルだけが植物質も食べることができ、飢餓にも強いので、人間の生活に溶け込んでいます」



「シロアリの駆除で床下に潜ったり、ネズミの駆除で天井裏を覗くと、まれにネズミや子猫、蛇などの小動物の白骨死体（まさに骨だけ）が見つかりますが、カツオブシムシにごちそうさまされたあとです」

水なしでも生き延びる！時々壁に張りついている幼虫

（東洋産業 大野竜徳さん）

「幼虫は水を飲まなくても平気なので、乾燥しているおうちの中はどこでも歩いていきますし、壁を登っていくこともあるので、ときどき壁に貼りついていたり、天井と壁の間で休んでいたりする姿を見ることもあります」

（大野さん）

「幼虫は動きが鈍く、外敵に襲われると逃げることは難しそうに見えます。なので、幼虫は外敵に襲われると反撃をします」



「幼虫は毛虫のような姿をしていて、ほかの虫に襲われたら毛を逆立てて身を守ります。この毛は抜けやすく、一部の毛の先はよくみると槍のようになっていて（槍状毛）、外敵に襲われたときに刺さったり、相手に絡みついたりすることで相手をひるませた隙にのんびり逃げるのです」

ヒメマルカツオブシムシが家にいるかどうかを確かめよう

（東洋産業 大野竜徳さん）

「さて、このヒメマルカツオブシムシ、みなさんのおうちにいるかどうかのチェックポイントをいくつかお伝えしましょう。次のような場所を探してみてください」



・壁や壁と天井の隙間にちょこんといる

・ゴキブリ用の粘着トラップに引っかかっている

・床のちょっとした隙間やカーペットの下にいる

・押し入れの奥やタンスの裏、引き出しの奥にいる

「抜け殻や生活痕跡はどうですか？」



・ゴミの中に抜け殻が混じっている（特に隅や角に溜まることが多いです）

・粉を散らしたような虫の死骸がある（その粉、糞です！）

・抜け毛がやたら短いものが多い（かじられて切られている）

（大野さん）

「春から夏までは成虫です」



・春先から梅雨にかけてはおうちの中にも出てくる

・おうちの周りにマーガレットやハルジオンなどキクの仲間の植物を植えたり、雑草があったりする

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