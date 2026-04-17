4人が乗った漁船が転覆

枕崎市沖で17日午前、4人が乗った漁船が転覆しました。3人は救助されましたが、21歳の乗組員1人が行方不明です。

（記者）「火の神岬近くの海岸です。白波が立つ海上を船の底のようなものが水面から出ているのが確認できます。沖合には何隻もの巡視船が出ていて、懸命な捜索が続けられています」

鹿児島海上保安部によりますと、17日午前11時すぎ、阿久根市の幸丸水産から海保に、「枕崎港近くの立神で漁船が沈みそうだ」と通報がありました。

巡視船や海保のヘリコプターが現場に向かい、枕崎市の立神岩の沖合で、「第十八幸丸」が転覆しているのを確認しました。

乗組員4人のうち3人救助 1人が行方不明

船には乗組員4人が乗っていて、3人は救命胴衣を着て海に浮いているところを近くにいた漁船に救助されましたが、1人が行方不明になっています。

救助された3人のうち、2人は頭痛などを訴えていますが、いずれも命に別状はないということです。

行方不明になっているのは、出水市に住む信清優作さん（21）で、救命胴衣を着けているということです。

（船が所属する・北さつま漁協 屋久一夫参事）「職員が枕崎に向かっている。連絡を待っている。早く見つかってほしい。心配している」

「第十八幸丸」は全長およそ20メートル、総トン数は19トンです。

転覆当時、枕崎市には強風と波浪の注意報が発表されていました。

海保では現場に巡視船やヘリコプターなどを派遣し、捜索を続けています。

捜索が続く現場から中継

それでは、捜索が続く現場から坂元キャスターに伝えてもらいます。

現場近くの海岸です。岩のむこう側の海上をご覧ください。

船の底のようなものが、海面から突き出ているのが確認できます。白波を受け、船の底が上下に揺れています。

さらに沖合に目を向けてみますと海保の船が現在も懸命に捜索を続けている様子が確認できます。そして、現在も上空からはヘリコプターの音が聞こえています。

また、1時間ほど前からは、地元の立神地区の消防団員も集められ、今私がいるこの海岸線沿いを歩いて捜索しています。

現場の海沿いは次第に風が強まってきました。17日午後7時前には日没を、その30分後には満潮を迎えます。

捜索が急がれる枕崎市の海岸からお伝えしました。

鹿児島海上保安部前から中継

続いて、情報収集にあたっている鹿児島市の鹿児島海上保安部前に小野アナウンサーがいます。

行方不明の信清優作さんの捜索が続いています。海上保安部によりますと、現在は燃料補給のためにヘリコプターと飛行機は引き上げていて、巡視船1隻と巡視艇1隻で捜索を行っているということです。

転覆した船の中を先ほど潜水士が捜索しましたが、反応がなかったということで、まだ発見には至っていません。

転覆した船は16日昼ごろ、阿久根港を出港して漁を終えた後、17日枕崎港に向かう途中の午前11時すぎに転覆したということです。

海上保安部によりますと救助された3人は転覆する直前に救命胴衣を着て甲板にいる信清優作さんを見たということですが、その後行方が分からなくなっています。

海上保安部はこの後、夜間も捜索を続けるということです。

以上、中継でした。

転覆当時…なにが？

第十八幸丸が転覆するまで何があったのでしょうか？

海保によりますと救助された3人の話として、第十八幸丸は16日正午に阿久根港を3隻で出港。

漁を終えて枕崎漁港に向かう途中、坊ノ岬沖で船が傾き、17日午前11時過ぎに転覆したということです。

転覆する直前、救命胴衣を着て船の上にいる信清さんの姿を見たものの、その後、行方が分からなくなったということです。海上保安部で詳しい状況を調べています。

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