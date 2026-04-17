2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、Kアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』がABEMAにて国内独占・無料生放送された。

【映像】RIIZEのカッコ良すぎるパフォーマンス

この度ABEMAでは、本公演に出演したアーティストにアンケートインタビューを敢行。DAY3に出演したALPHA DRIVE ONEのインタビューをお届けする。

『マイナビ presents The Performance』は、今年で3年目を迎える、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員。様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽のシーンを創り出すイベントとして毎年大きな反響を呼んでいる。

今年の『マイナビ presents The Performance』も、世界で活躍する豪華アーティストたちが大集結。ジャンルや国境を越えた多彩なパフォーマンスが展開され、大盛況のうちに幕を閉じた。

ALPHA DRIVE ONE、デビュー決定からの変化は？日本でしたいことも



――今回のステージで、“ここに注目して欲しい！”と思うポイントを教えてください

LEO： 僕たち ALPHA DRIVE ONE ならではのエネルギーを、ぜひ感じていただけたら嬉しいです。パフォーマンスや一つひとつの表情にもそのエネルギーを込めているので、そういった細かい部分にも注目して見ていただけると、より楽しんでいただけると思います。

――今回のステージで、一番キラキラした自分を見せられた瞬間はどこですか？

JUNSEO： 最年長として、『Chains』のステージでは、これまでよりさらに成熟した姿をお見せできたのではないかと思います。パフォーマンスはもちろん、表情でも楽曲の雰囲気をしっかり表現し、一番輝く瞬間をお届けできていたら嬉しいです。

――ファンの皆さんに何回も見てほしいと思うステージは何ですか？

ARNO： 4曲すべてが、ALPHA DRIVE ONEのさまざまな魅力をお見せできるステージだと思っています。楽曲ごとに雰囲気やパフォーマンスの色も異なるので、ぜひ何度もじっくりご覧いただきながら、それぞれのステージの魅力を一つひとつ感じていただけたら嬉しいです！

――もし日本でおやすみの日ができたら何をしたいですか？

SANGWON： 普段ランニングが趣味なので、機会があれば東京で走ってみたいです。日本の街や雰囲気を直接感じながら走ることで、また違った魅力を感じられると思うので、楽しみにしています。

――最近覚えたお気に入りの日本語があれば教えてください

XINLONG： 「ALLYZ が一番きれいだよ」です。

これからもたくさん伝えていきたいです。ALLYZ、いつもありがとう、そして愛しています！

――デビューが決まってから、自分自身の“ここが一番変わった！”と思う部分を教えてください

ANXIN： 以前よりも、ステージに立つときの自信がかなりついたと思います。デビューに向けて準備する過程でさまざまな経験を積み、自分自身をより信じられるようになりました。今では緊張するというよりも、ステージを楽しみながら自分らしい姿をお見せできていると感じています。

――新生活を迎える方へポジティブになれる秘訣を教えてください

SANGHYEON： 僕は、日々のちょっとしたことにも目を向けて、その中で小さな幸せを見つけるようにしています。そうした積み重ねが、前向きなエネルギーにつながると思うんです。だから新しい挑戦にも、いつもワクワクした気持ちで楽しみながら向き合うようにしています。これから新しいスタートを迎える皆さんにも、その過程をぜひ楽しんでほしいです！応援しています！