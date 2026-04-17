誹謗中傷の犯人が“友人”で話題になったYouTuber、絶望を救った彼氏の神対応明かす！ 「無事大号泣」
カップルYouTuber「つーさんとゆっぴ」のゆっぴさんは4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。誹謗中傷で開示請求した結果、相手が友人だったという衝撃の事実で落ち込む中、彼氏のつーさんから大分旅行をサプライズされたことを報告しました。
【写真】ゆっぴ、彼氏と大分旅行へ
つーさんは、落ち込むゆっぴさんに「『ゆっちゃんを喜ばせるために生まれてきた』」と言葉をかけたそうで、ゆっぴさんは「無事大号泣」と、あふれる思いを明かしました。
ファンからは「つーさんはずっと優しくてゆかちゃん楽しそうで良かった」「喜ばせ方天才！」「どんな時もファンは味方です」「読んでてこっちまで嬉しくなったよ」「永遠に幸せであって欲しい」などの温かい声が多く寄せられています。
今回の投稿は、暗闇の中にいたゆっぴさんが、つーさんのサポートによって再び前を向き始めたことを物語る「後日談」となりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】ゆっぴ、彼氏と大分旅行へ
「永遠に幸せであって欲しい」ゆっぴさんは「開示請求したらまさかの友達でずっと元気無かった私に、リフレッシュ大分旅行をプレゼントしてくれたの」と報告。「記念日だったからってサプライズケーキまで ねぇ本当に喜ばせ上手すぎない？」とつづり、2枚の写真を投稿しました。1枚目では、つーさんと共に浴衣姿で寄り添い、ケーキを手に柔らかな笑顔を見せるツーショットを披露。2枚目は、額縁写真を手にする様子が収められています。
ファンからは「つーさんはずっと優しくてゆかちゃん楽しそうで良かった」「喜ばせ方天才！」「どんな時もファンは味方です」「読んでてこっちまで嬉しくなったよ」「永遠に幸せであって欲しい」などの温かい声が多く寄せられています。
YouTubeで明かした開示請求の経緯ゆっぴさんは6日、個人のYouTube「ゆっぴチャンネル」にて、しつこい誹謗中傷に対して開示請求を行った結果、犯人がまさかの友人であったことを公表。そのショックから持病のパニック障害が悪化し、どん底の状態だったことを明かしていました。
今回の投稿は、暗闇の中にいたゆっぴさんが、つーさんのサポートによって再び前を向き始めたことを物語る「後日談」となりました。
(文:五六七 八千代)