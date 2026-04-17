ヤンキースの「退場王」アーロン・ブーン監督が今季初退場を食らった。

１６日（日本時間１７日）、４―１１で敗れた本拠地エンゼルス戦で８回のボーク判定に抗議した指揮官が、ウィル・リトル球審から今季初退場を宣告された。

地元「ニューヨークポスト」紙は「ＡＢＳ導入でブーン監督が退場処分を受ける理由はなくなったと思っていた人は考えを改めた方がいい」と書き出すと、ブーン監督の退場劇を詳報した。

試合後、指揮官は「まだはっきりとした説明は得られていない。当然ながら、私ができる限り冷静だったにもかかわらず、彼らは過剰に反応したからだ。私はそこで議論していたわけではなく、ただ彼らの説明を聞きたかっただけだ。もっと明確な説明が得られるまで待つ」とコメントした。

問題のシーンは４―７で迎えた８回二死一、二塁でのヤンキースの守備。ヤ軍左腕ヤーボローの一塁けん制がボークとなった。イニング終了後、ブーン監督が説明を聞こうと一塁塁審に近づくと球審から退場が告げられた。

２０２２年から４年連続でア・リーグ最多退場数を誇る「退場王」は「私はもっと詳しい説明が欲しかったんだ。それで一塁にいるライアン（塁審）に話しかけに行った」と自身の行動を説明した。