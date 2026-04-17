「TGC 新潟 2026」、第2弾出演者を発表 本田紗来＆寺田心ほか、メインアーティストはWILD BLUE＆Gyubin
東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：W TOKYO）が17日、新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで7月18日に開催される「NAMICS presents TGC 新潟 2026」の出演者第2弾を発表した。
【画像】「TGC 新潟 2026」出演者（一覧）
ゲストモデルに青島心、嵐莉菜、安斉星来、河村ここあが発表。また、本田紗来、ゆい小池（ゆいちゃみ）、莉子が決定。ゲストとして、俳優の寺田心、とうあ、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、MON7Aが決定した。
また注目のメインアーティストには、5人組ボーイズグループWILD BLUEが決定。さらにTGC初出演となるGyubinも登場する。
今回のテーマは「SHINING NEXT」。同委員会はテーマについて「眩しい光が降り注ぐ7月、新潟の“ひかり”が新たな時代のエネルギーへと変わります。豊かな自然と食、伝統に育まれた文化芸術、そしてフレッシュな才能が交差し、まだ誰も見たことのない『次』の景色へ」と説明。さらに「誰もが主役となり、未来を照らす光が集まる瞬間を実現するとともに、若年層から圧倒的な支持を得る史上最大級のファッションフェスタ・TGCが生み出す熱狂を通じて、新潟の魅力を全国、そして世界へ発信し、新たな価値を創出する開催を目指します」とした。
【画像】「TGC 新潟 2026」出演者（一覧）
ゲストモデルに青島心、嵐莉菜、安斉星来、河村ここあが発表。また、本田紗来、ゆい小池（ゆいちゃみ）、莉子が決定。ゲストとして、俳優の寺田心、とうあ、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、MON7Aが決定した。
今回のテーマは「SHINING NEXT」。同委員会はテーマについて「眩しい光が降り注ぐ7月、新潟の“ひかり”が新たな時代のエネルギーへと変わります。豊かな自然と食、伝統に育まれた文化芸術、そしてフレッシュな才能が交差し、まだ誰も見たことのない『次』の景色へ」と説明。さらに「誰もが主役となり、未来を照らす光が集まる瞬間を実現するとともに、若年層から圧倒的な支持を得る史上最大級のファッションフェスタ・TGCが生み出す熱狂を通じて、新潟の魅力を全国、そして世界へ発信し、新たな価値を創出する開催を目指します」とした。