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「腰には回る機能はない」高木豊が体感…股関節の硬さと腰痛の意外なメカニズムを関節ケアの第一人者が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」で「【腰痛の原因は腰じゃない!?】股関節が硬い人は要注意！全身整う神整体【高木豊さん】」と題した動画を公開した。動画では、元プロ野球選手の高木豊氏をゲストに迎え、股関節の硬さが引き起こす腰痛のメカニズムや、日常生活に潜む関節へのダメージについて解説している。



角田氏はまず、高木氏の足首や膝、股関節の可動域を確認。「お尻の筋肉が硬い人は、股関節を動かすことが苦手」と指摘し、インナーマッスルの癒着が股関節の動きを邪魔している状態だと説明した。特にゴルフなどのスポーツにおいて、股関節が回転しないと無理に腰を回すことになり、「腰には回る機能はない」「無理して腰を捻ることで腰にダメージがいく」と警鐘を鳴らした。股関節の動きが制限されることが、腰痛の根本的な原因になり得るという。



さらに、日常生活における姿勢の重要性にも言及。深く包み込まれるようなソファーに背中で座るような体勢は、自重を利用して「自分で自分の骨格を歪めてしまうため、慢性腰痛のきっかけになりやすい」と語る。また、首や肩の施術においては、筋肉の柔らかさには食事も密接に関わっていると解説。「皮膚・脂肪が硬い人は筋肉の伸び縮みがなくなる」とし、コラーゲンの質を変えるために日々の栄養摂取が不可欠であるという意外な事実を明かした。動画内では、高木氏の背中の関節の癒着を丁寧に剥がしていく施術の様子も収められており、高木氏は疑いながらも驚きの表情を見せた。



角田氏は、痛みを改善するだけでなく、傷む環境を改善して再発を防ぐ「予防は身体作りが一番大事」だと強調。自身の骨格や正しい使い方を知ることは、日々の健康を維持し、将来の怪我や病気を防ぐための重要な一歩となるだろう。