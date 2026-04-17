【血糖値スパイク対策】麺半分をえのきに⁉しゃっきり食感にハマるダイエット焼きそば

えのきを麺に見立てた、軽やかな焼きそば。中華麺を一部置き換えることで、糖質を抑えつつ食物繊維もとれる一皿です。1人分294kcalでもしっかり満たされるから、ダイエットにもおすすめ。具材もたっぷりで、定番にしたくなるおいしさですよ。

『えのき焼きそば』のレシピ

麺に見立てたえのきだけで糖質カット。食物繊維もたっぷりとれます。

材料（2人分）

中華蒸し麺……1袋

えのきだけ……1袋

玉ねぎ……1/4個（50g）

ピーマン……2個

にんじん……1/4本（45g）

シーフードミックス（冷凍）……150g

植物油……大さじ1

〈A〉

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1

酒……大さじ1

塩……ひとつまみ

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）えのきだけは長さを半分に切り、ほぐす。玉ねぎは薄切り、ピーマンは細切り、にんじんは短冊切りにする。

（2）フライパンに植物油を中火で熱し、玉ねぎ、にんじんを炒める。しんなりしたらピーマン、シーフードミックスを加え、シーフードミックスに火が通ったら麺、えのきだけ、〈A〉を加えてほぐしながら炒める。

（3）焼きつけるようにして炒め、少し焦げ目がついたら、2〜3回上下を返して炒め、火を止める。

（熱量296kcal、塩分2.1g、糖質34.6g、食物繊維4.6g）

中華麺を上手に置き換えることで、無理なく糖質オフ。えのきのシャキシャキとした食感にもハマりますよ。

★低糖質でもボリュームたっぷりのレシピ集★

糖質60g未満の1カ月分献立や血糖値の急上昇を防ぐアイディアおかずをたっぷりご紹介。どれも低糖質でもボリュームたっぷり。身近な材料で作れるので、毎日無理なく続けられます。血糖値改善に役立つ食事のコツや、運動・生活習慣の解説も役立ちます。

（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈血糖値を下げる献立〉より）