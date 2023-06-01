乃木坂46池田瑛紗、アーティスティックなグラビア公開 現役東京藝大生＆センターで注目
アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗が、17日発売の『ヤングガンガン』No.09の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】アヒルを頭に乗せ…それでも美しい池田瑛紗
池田はグループに在籍しながら東京藝術大学に通う異色の経歴の持ち主。同グループの41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で初のセンターに抜てきされ、昨年は初の個展『Wings:あひるの夢』を開催、TV CM「サムライマック『二兎を追ってもいいじゃないか。』」篇に起用されるなど、活動は多岐に渡る。
同誌では、シックなブラックのノースリーブや、エレガントなグリーンが映える花柄のワンピース、さらにアヒルを頭にのせた奇想天外なショットまで、アーティスティックなグラビアを披露している。
なお、同誌には池田の特大両面ポスターが特別付録でついてくる。巻末グラビアは乃木坂46の田村真佑が務める。
■池田瑛紗プロフィール
生年月日：2002年5月12日
出身地：東京都
身長：162センチ
【別カット】アヒルを頭に乗せ…それでも美しい池田瑛紗
池田はグループに在籍しながら東京藝術大学に通う異色の経歴の持ち主。同グループの41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で初のセンターに抜てきされ、昨年は初の個展『Wings:あひるの夢』を開催、TV CM「サムライマック『二兎を追ってもいいじゃないか。』」篇に起用されるなど、活動は多岐に渡る。
なお、同誌には池田の特大両面ポスターが特別付録でついてくる。巻末グラビアは乃木坂46の田村真佑が務める。
■池田瑛紗プロフィール
生年月日：2002年5月12日
出身地：東京都
身長：162センチ