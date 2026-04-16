DISH//新曲「ヒーロー」MV異例の2本同時公開！「DISH//としては初めての試みです」（矢部昌暉）
DISH//が、4月1日にリリースしたフルアルバム『aRange』より、リードトラック「ヒーロー」のMVを公開した。
■「Anthem」と「Monologue」2本の映像を同時公開
今作では、「Anthem」と「Monologue」という2本の映像を同時公開するという、バンドとしても異例の試みとなっている。
監督を務めたのは、気鋭の映画監督・内山拓也。それぞれの映像は異なる視点から「ヒーロー」という楽曲に向き合っており、2本を通して観ることで、そのメッセージがより深く心に響く構成となっている。
「Anthem（賛歌）」では、広大な海上でのメンバーの演奏と、それに呼応するように動き出す人々の姿を描く。音楽が誰かの生きる希望であり続けることを力強く表現した、スケール感あふれる映像作品だ。
一方、「Monologue（独白）」は、自身の弱さや迷いに正面から向き合い、浄化されていく心の旅を繊細に映し出す。内面世界へ深く潜り込むような映像演出が印象的だ。
「誰かに救われた人が、今度は誰かのヒーローになる」――その連鎖の中で、“弱さを抱えたままでも、誰もがヒーローになれる”という希望を掲げた本作。ふたつの映像で描かれる「ヒーロー」の世界。その全貌を確かめよう。
メイン写真：「ヒーロー / Anthem」MVサムネイル
■MV監督・内山拓也 コメント
■DISH// コメント
■【動画】「ヒーロー / Anthem」MV
■【動画】「ヒーロー / Monologue」MV
■リリース情報
2026.04.01 ON SALE
ALBUM 『aRange』
■関連リンク
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