この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「【4月中旬クレカニュース6選】対象者限定20%還元や高還元対象店舗追加など急いで確認」を公開した。動画では、4月16日以降に開始されたクレジットカードの最新キャンペーンや重要改定について速報形式で解説している。



クレジットカードは毎月15日締め・翌月10日払いのものが多く、締め日をまたいだ16日から新しいキャンペーンが開始される傾向にあると背景を説明。動画内では、計6つのクレジットカードに関する最新情報が紹介された。



具体的な変更点として、まず「JCBオリジナルシリーズ」の10%還元対象店舗に「すき家」が追加されたことを報告。ポイントアップ登録の必要性や、QUICPayでの支払いが対象外となる注意点を解説した。次に「ローソンPontaプラス」では、8～15%還元対象にカラオケ店4店舗が追加された一方、最大15%還元を受けるためには半年に1度のアプリからのエントリーが必要になったという重要な変更点を伝えた。



さらに、「au PAYカード」で月3回以上の利用で1万Pontaポイントが当たるキャンペーンや、「PayPayカード」で対象者限定となるApple Pay・Google Pay決済での20%還元（上限500ポイント）を紹介。また、JR西日本の「J-WESTカード」では年間最大24,000ポイントがもらえるボーナスプログラムが開始されたこと、九州在住者向けの「バリーカード（vary）」の20%還元対象店舗にセブン-イレブンなどが追加された点も網羅して解説した。



おにまる氏は、各キャンペーンの条件達成に向けたチャージの活用や支払い方法の使い分けについてアドバイス。読者に対し、自身が保有するカードのキャンペーン詳細や対象店舗を、概要欄の公式URLから確認するよう促した。エントリー忘れや対象外決済によるポイントの取りこぼしを防ぐためにも、早めの確認が重要だ。