4月13日、日本テレビの黒田みゆアナウンサーが、バラエティ番組『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）の番組進行を担当することが明かされた。新体制となったが、番組内での共演者の “意味深反応” が注目を集めている。

お笑いコンビ「千鳥」の大悟がMCを務める同番組は、大悟が用意された領収書を選び、その領収書の持ち主である芸人が、購入した際のエピソードを披露し、金額に見合うおもしろさであるかを判定するもの。

「2024年にレギュラー放送が始まり、番組進行は日本テレビの渡邊結衣アナウンサーが担当していましたが、4月から黒田アナが務めることになったのです。番組冒頭、黒田アナがあいさつすると、大悟さんは『黒ちゃん、よかった……元気そうで』と笑顔を見せ、話しかけていました」（スポーツ紙記者）

他愛ないやりとりに見えるが、放送後のXでは、

《黒田みゆ笑いのネタに変えないでほしい》

《千鳥の大吾がよかった元気そうでって言ったら笑ってたんだけどこれってアレですか？》

など、困惑する声が聞かれていた。黒田は2月の「NEWSポストセブン」で9人組アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太との交際を報じられたが、黒田アナと大悟のやりとりでこの件が想起されたようだ。

「黒田アナは、2024年から2025年に放送された大悟さんMCのバラエティ番組『開演まで30秒! THE パニックGP』で共演していました。大悟さんの『元気そうで』は、久しぶりに会ったことを意図したのかもしれませんが、少々含みを持たせた言い方で、なぜかテロップでは大悟さんの発言がピンク色で表示されました。

スタジオの芸人たちも『なになに？』と囃し立てていたので、黒田さんへの “熱愛イジり” という印象を受け、モヤモヤする人もいたようです」（芸能記者）

黒田アナは2023年4月から2026年3月まで、「南海キャンディーズ」の山里亮太とともに、朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）でMCを務めていた。ただ、熱愛報道後、芸人から “洗礼” を浴びることに。

「2月27日の放送で、金曜レギュラーでおぎやはぎの小木博之さんが水族館のアクアリウムの話題で『こんないいところがあったら、おれ港区の会員制バーよりこっちがいいな』と発言しました。

『NEWSポストセブン』で、黒田アナと宮舘さんの出会いの場が “港区の会員制バー” と伝えられており、小木さんがまったく関係のない話題でこのワードを出したことから、黒田アナの熱愛をネタにしているのは明らかでした。

さらに、山里さんも3月4日のラジオ番組『山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオ）で、小木さんの発言に言及。山里さんは『黒田さんが怒って。そんな会員制のところなんか行ってないって』と、黒田さんがCM中に小木さんの発言に猛反論したことを暴露したのです。

黒田さんとかかわる芸人が相ついで “熱愛イジり” をしたことで、大悟さんも同じことをしていると受け取られたようです」（同）

トップアイドルとの熱愛報道の影響は大きかったようだ。