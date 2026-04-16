「リブート」松山ケンイチは「2度オールアップ」追加撮影したシーン明らかに「時すでにおスシ！？」にかけた公式の粋な投稿も話題に
【モデルプレス＝2026/04/16】俳優の鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場「リブート」の公式X（旧Twitter）が、4月14日に更新された。俳優の松山ケンイチに関する裏話を明かし話題を呼んでいる。
【写真】「リブート」41歳人気俳優、入念リハ中の1コマ
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山）が、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求める“エクストリームファミリーサスペンス”。3月29日に最終回を迎え、激動の展開と感動的な結末が反響を呼んだ。
ドラマ公式SNSでは、最終回放送後も「おかわりリブート」と題し、出演者のオフショットや撮影裏話を公開中。今回は「松山ケンイチさんのウラ話」として「1話 儀堂と早瀬の森の中のシーン」「日が落ちる前から入念にリハーサルを行い、あのシーンが完成しました」と紹介し、撮影中の松山の写真を投稿した。
さらに「実は松山さん、2度オールアップしてるんです」と明かし「というのも最終回の出演は撮影途中で決まり、その時にはすでに松山さんはアップした後だったので、急遽スケジュールの相談」と貴重な裏話を披露。最後には「時すでにおスシとはならずに調整つきました」と、松山が現在出演中の同局新ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）にかけ「今は寿司屋に転職してるようで、今日のよる10時に握ってくれるようです」と宣伝した。
同日、松山は自身のXを通じて、公式の投稿に「リブート公式！いつまでおかわりやってんだ！」「もうケーキ職人じゃなくて鮨職人になってるから頭こんがらがっちゃったよ」「君たちがいつまでも暴れてるなら私も暴れますよ」「それを回避したいなら今日放送の傑作鮨ドラマの宣伝を上手に上品な感じでおかわりリブートの投稿に紛れ込ませて宣伝しろください」などとコメントしていた。
これを受けて公式は、これまで「おかわりリブートを召し上がれ」としていたところ、今回の投稿では「おかわりリブートへいおまち」として寿司の絵文字を添えるなど、ユーモアを交えてアピール。今回の裏話や松山とのやりとりに、視聴者からは「そんな裏話があったとは」「すごい！納得」「へいおまち（笑）」「センスありすぎて最高」「対応が早くて優しい」「さすが公式さん」「粋すぎる」「愛のある現場」などといった声が寄せられ、松山も「ここまで上品な番宣してくれるとは思わなかったぜ。最高だぜお前らッ！」と喜んでいた。（modelpress編集部）
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◆鈴木亮平主演「リブート」
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山）が、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求める“エクストリームファミリーサスペンス”。3月29日に最終回を迎え、激動の展開と感動的な結末が反響を呼んだ。
◆「リブート」松山ケンイチは「2度オールアップ」
ドラマ公式SNSでは、最終回放送後も「おかわりリブート」と題し、出演者のオフショットや撮影裏話を公開中。今回は「松山ケンイチさんのウラ話」として「1話 儀堂と早瀬の森の中のシーン」「日が落ちる前から入念にリハーサルを行い、あのシーンが完成しました」と紹介し、撮影中の松山の写真を投稿した。
さらに「実は松山さん、2度オールアップしてるんです」と明かし「というのも最終回の出演は撮影途中で決まり、その時にはすでに松山さんはアップした後だったので、急遽スケジュールの相談」と貴重な裏話を披露。最後には「時すでにおスシとはならずに調整つきました」と、松山が現在出演中の同局新ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）にかけ「今は寿司屋に転職してるようで、今日のよる10時に握ってくれるようです」と宣伝した。
◆「リブート」粋な投稿が話題に
同日、松山は自身のXを通じて、公式の投稿に「リブート公式！いつまでおかわりやってんだ！」「もうケーキ職人じゃなくて鮨職人になってるから頭こんがらがっちゃったよ」「君たちがいつまでも暴れてるなら私も暴れますよ」「それを回避したいなら今日放送の傑作鮨ドラマの宣伝を上手に上品な感じでおかわりリブートの投稿に紛れ込ませて宣伝しろください」などとコメントしていた。
これを受けて公式は、これまで「おかわりリブートを召し上がれ」としていたところ、今回の投稿では「おかわりリブートへいおまち」として寿司の絵文字を添えるなど、ユーモアを交えてアピール。今回の裏話や松山とのやりとりに、視聴者からは「そんな裏話があったとは」「すごい！納得」「へいおまち（笑）」「センスありすぎて最高」「対応が早くて優しい」「さすが公式さん」「粋すぎる」「愛のある現場」などといった声が寄せられ、松山も「ここまで上品な番宣してくれるとは思わなかったぜ。最高だぜお前らッ！」と喜んでいた。（modelpress編集部）
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