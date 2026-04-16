日産が新型スカイラインのティザー公開。伝統の「S」復活にファンから期待と切望の声

日産は2026年4月14日、長期ビジョンの発表に合わせて次期「スカイライン」のティザー画像を世界初公開しました。

12年という異例のロングライフを続ける現行モデルから、ついに次世代へとバトンが渡されようとしています。

【画像】超カッコイイ！ これが「新型スカイライン」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

歴代モデルへのオマージュが色濃く反映されたその姿に、ファンからは熱狂的な反応が寄せられています。

新たな長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表の中で、日産の「源流と魂の象徴」として紹介されたのが新型「スカイライン」です。

かつて開発中止の報道も流れた同車ですが、経営再建計画「Re：Nissan」を経て、ついに具体的な市販モデルへのカウントダウンが始まりました。

公開された動画には、期待に胸を膨らませる多くのユーザーから様々な意見が飛び交っています。

日産にとってスカイラインは、1957年の登場以来、スポーツセダンの代名詞として愛され続けてきた特別な存在です。

現行の13代目V37型は2013年の発表から、プロパイロット2.0の採用やハイブリッドモデルの設定など、時代に合わせた改良を重ねてきました。

しかし、市場のSUVシフトやセダン不況により、一時は開発中止の噂が流れたことも事実です。

そうした逆風の中、2025年に発表された「Re：Nissan」計画において、日産は新型スカイラインの開発を公式に掲げました。

今回の発表でイヴァン・エスピノーサ社長は、新型が「高性能で正確、意のままの走り」を実現するモデルであることを強調しています。

厳しい経営状況下で、開発期間の大幅な短縮とコスト削減を図りつつも、日産のアイデンティティを象徴する一台として世に送り出されることになります。

公開されたティザー画像や映像には、歴代スカイラインを愛するファンへのメッセージとも取れる意匠が随所に散りばめられています。

まず注目を集めたのがフロントに冠されたエンブレムです。

これは5代目「スカイラインジャパン」や8代目「R32型」を彷彿とさせる「S」の文字をモチーフにしたデザインとなっています。

また、リアにはスカイラインの伝統である丸目4灯のテールランプが鮮やかに浮かび上がり、その横には「ハコスカ」時代の雰囲気を纏った「Skyline」のロゴが配置されています。

全体のスタイリングも、10代目「R34型」のような鋭さを感じさせるフロントフェイスが採用されており、新しさと懐かしさが融合したデザインであることが確認できます。

エスピノーサ社長が「日本のエンジニアリングと走りへの情熱を体現してきた」と語る通り、まさにスカイラインの歴史を凝縮したような仕上がりとなっているようです。

この衝撃的なティザー公開に対し、公式動画のコメント欄には数多くのユーザーが声を寄せました。

デザイン面での評価は高く、「Sのバッチ復活の時点で結構アツいぞ」や「Sマーク回帰と丸目4灯の時点で優勝」、「Sのエンブレム見えた瞬間鳥肌が暴走し始めた」といった、伝統的なディテールを喜ぶ意見が溢れています。

また、「ハコスカやR34を彷彿させるエンブレムかっこよすぎる！！」や「フロントR32モチーフかな？」と、自分のお気に入りの世代と重ね合わせる声も多く、世代を超えた人気の高さが伺えます。中学生からは「免許とったら乗りたいです！お金も頑張って貯めようと思う」という心強いメッセージも届いています。

デザインへの称賛と並んで、最も多くの議論を呼んでいるのが「走り」に関わるスペックです。

特にパワートレインについては、「ガソリンで頼む!!!!」や「お願いです。e-POWERではなくV6の6MT車でお願いします」といった、純内燃機関を望む声が根強くあります。

トランスミッションについても「MTは。。。来ないよね。どうせ。。。」という諦め混じりの不安とともに、「マニュアル出してくれ！」と切望する意見が後を絶ちません。

エンジン形式に関しては、「直6待ってるぜ!!」や「今の技術で直6復活させればファンは少し納得する」といった、スカイラインゆかりの直列6気筒エンジンを期待する声も見受けられます。

一方で、「BEVだったら泣く」 といった電動化に対する複雑な心境も露呈しており、スカイラインという名前にファンがいかに特別な意味を見出しているかが浮き彫りになっています。

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また、多くのユーザーが共通して述べているのが「日産そのものへのエール」です。

「日産復活の狼煙はまさかのスカイライン??」という期待や「今の時代に、スカイラインをヘリテージデザインで出すだけでも立派」という称賛、「新社長になってからスピード感やばい」、「エスピノーサ社長ナイスジョブです」と、新しい体制による変化を肯定的に捉える意見も多く、今回のスカイライン発表が日産ブランド全体のイメージ向上に寄与している様子がうかがえます。

一方で、「セダン、クロスオーバーなどファミリー化を期待したい」という新しい提案がある反面、「でもSUVでしょ？」という近年の業界動向に対する疑念や、「買えそうな価格でお願いしたい」という切実な願いも混在しています。

日産が「源流と魂」と呼ぶ次期スカイラインは、果たしてどのような形で私たちの前に現れるのでしょうか。正式な発売時期や詳細なスペックの発表が待たれます。