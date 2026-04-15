山本衿奈＆Gocarの“推し”が完全一致！プラモ作りから博物館の秘話まで溢れるセリカ愛を熱弁
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YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【セリカ歴代No.1は!?】山本衿奈と選ぶ歴代ベストセリカ！一番はどれだ？」と題した動画を公開した。動画では、自動車解説者のGocarとフリーアナウンサーの山本衿奈が、歴代セリカの中から一番好きなモデルを選出し、それぞれの熱い想いや個人的なエピソードを語っている。
歴代の車について語る企画の第3弾として、今回はトヨタの「セリカ」をピックアップ。セリカ好きだという山本は、初代と迷った末に6代目セリカを選び、Gocarが持参した赤い表紙のカタログを披露した。
6代目の魅力について、山本は「ラリーでもすごい活躍してて、性能面はもちろん素晴らしい」と絶賛しつつ、「やりすぎてないけどすごいかっこいい、さじ加減が絶妙」と、愛嬌のあるスタイルへの愛着を語った。さらに、トヨタ博物館で働いていた際のエピソードも披露。オーナーズミーティングを見学した際、6代目オーナーから「このセリカと一緒に写真を撮った人はみんな幸せになれる」と声をかけられたという。「その後、CBCラジオのレポーターの採用試験に受かって、今こうしてフリーで好きに働けているので、本当だったんだなと思って」と笑顔で振り返り、「幸せになれるセリカ」との特別な思い出を明かした。
一方、Gocarも同じく6代目をフェイバリットに挙げた。レモンイエローに塗ったプラモデルを作った当時の思い出を振り返り、「丸い4つのヘッドランプだったんですけど、一番セリカがバランスが良いと思った。外側がちょっと大きい、その大きさ感が絶妙に良かった」とデザイン性を高く評価した。
動画の終盤では、近年復活を遂げたホンダ・プレリュードなどになぞらえ、「そろそろセリカあたりも復活させていいんじゃないか」とGocarが期待を寄せる一幕も。それぞれのセリカ愛と、スポーツカーの未来への期待が詰まった、車好き必見の対談となっている。
歴代の車について語る企画の第3弾として、今回はトヨタの「セリカ」をピックアップ。セリカ好きだという山本は、初代と迷った末に6代目セリカを選び、Gocarが持参した赤い表紙のカタログを披露した。
6代目の魅力について、山本は「ラリーでもすごい活躍してて、性能面はもちろん素晴らしい」と絶賛しつつ、「やりすぎてないけどすごいかっこいい、さじ加減が絶妙」と、愛嬌のあるスタイルへの愛着を語った。さらに、トヨタ博物館で働いていた際のエピソードも披露。オーナーズミーティングを見学した際、6代目オーナーから「このセリカと一緒に写真を撮った人はみんな幸せになれる」と声をかけられたという。「その後、CBCラジオのレポーターの採用試験に受かって、今こうしてフリーで好きに働けているので、本当だったんだなと思って」と笑顔で振り返り、「幸せになれるセリカ」との特別な思い出を明かした。
一方、Gocarも同じく6代目をフェイバリットに挙げた。レモンイエローに塗ったプラモデルを作った当時の思い出を振り返り、「丸い4つのヘッドランプだったんですけど、一番セリカがバランスが良いと思った。外側がちょっと大きい、その大きさ感が絶妙に良かった」とデザイン性を高く評価した。
動画の終盤では、近年復活を遂げたホンダ・プレリュードなどになぞらえ、「そろそろセリカあたりも復活させていいんじゃないか」とGocarが期待を寄せる一幕も。それぞれのセリカ愛と、スポーツカーの未来への期待が詰まった、車好き必見の対談となっている。
YouTubeの動画内容
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