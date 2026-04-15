「TIF2026」FRUITS ZIPPER櫻井優衣・CANDY TUNEらアソビシステム所属10組出演決定 第3弾アーティスト発表
【モデルプレス＝2026/04/15】7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）。この度、出演者第3弾として、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）ほかASOBISYSTEM所属の全10組が出演することが発表された。
【写真】26歳アイドル「抜歯後とは思えない」自撮りショット
日本のアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」からFRUITS ZIPPERのメンバーとして活動し、2025年にはソロメジャーデビューも飾った櫻井優衣、TikTokでヒットし2025年NHK紅白歌合戦に初出場を果たした「CANDY TUNE」、結成2周年を迎え、単独アリーナ公演も発表された「SWEET STEADY」、韓国の音楽番組に出演し、日本国内にとどまらず海外でも人気を集める「CUTIE STREET」をはじめ、「MORE STAR」、「KAWAII LAB. MATES」、「KAWAII LAB. SOUTH」の出演が決定。さらに、2025年始動の新アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に所属する、「fav me」、「Toi Toi Toi」、「log you」も登場する。
2010年に初開催された「TIF」。15周年を迎えた2025年の「TIF2025」では、総勢214組・1561人のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTになる等、記念イヤーにふさわしい盛況となった。年々進化を遂げている「TIF」であるが、16年目の「TIF」もさらなる進化を続けていく。今後も多数の出演者の発表が予定されている。（modelpress編集部）
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◆ASOBISYSTEM所属グループ「TIF2026」出演決定
日本のアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」からFRUITS ZIPPERのメンバーとして活動し、2025年にはソロメジャーデビューも飾った櫻井優衣、TikTokでヒットし2025年NHK紅白歌合戦に初出場を果たした「CANDY TUNE」、結成2周年を迎え、単独アリーナ公演も発表された「SWEET STEADY」、韓国の音楽番組に出演し、日本国内にとどまらず海外でも人気を集める「CUTIE STREET」をはじめ、「MORE STAR」、「KAWAII LAB. MATES」、「KAWAII LAB. SOUTH」の出演が決定。さらに、2025年始動の新アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に所属する、「fav me」、「Toi Toi Toi」、「log you」も登場する。
◆「TIF2026」とは
2010年に初開催された「TIF」。15周年を迎えた2025年の「TIF2025」では、総勢214組・1561人のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTになる等、記念イヤーにふさわしい盛況となった。年々進化を遂げている「TIF」であるが、16年目の「TIF」もさらなる進化を続けていく。今後も多数の出演者の発表が予定されている。（modelpress編集部）
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