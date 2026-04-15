『緋弾のアリア』新作ショートアニメ制作決定 TV放送15周年記念
人気ライトノベル『緋弾のアリア』の新作ショートアニメが制作されることが決定した。
【画像】懐かしい！公開された『緋弾のアリア』ビジュアル
『緋弾のアリア』は、2008年に刊行されたライトノベルで、シリーズ累計発行部数900万部を突破する人気作品で、2011年にテレビアニメ化。凶悪化する犯罪に対抗するため、武力で問題の解決にあたる探偵、通称「武偵」の育成施設の生徒だった遠山キンジが、ある日、神崎・H・アリアと出会い戦いに巻き込まれていくストーリー。
今回のショートアニメ化は、テレビアニメ放送15周年を記念して制作されるもので、詳細は後日発表される。
また、アニメイト秋葉原6Fにて、15周年記念オンリーショップを開催。見ごたえのある展示やアニメ「緋弾のアリア」シリーズの新作グッズの販売などを実施する。
■イベント概要
【開催期間】4月23日（木）〜5月17日（日）
【開催場所】オンリーショップ店舗
アニメイト秋葉原（6F）
【展示予定】パネル、関連グッズ販売、抽選会など
■アニメのキャスト
神崎・H・アリア：釘宮理恵
遠山キンジ：間島淳司
星伽白雪：高橋美佳子
峰理子：伊瀬茉莉也
レキ：石原夏織
武藤剛気：近藤孝行
不知火亮：江口拓也
小夜鳴徹：野島健児
【画像】懐かしい！公開された『緋弾のアリア』ビジュアル
『緋弾のアリア』は、2008年に刊行されたライトノベルで、シリーズ累計発行部数900万部を突破する人気作品で、2011年にテレビアニメ化。凶悪化する犯罪に対抗するため、武力で問題の解決にあたる探偵、通称「武偵」の育成施設の生徒だった遠山キンジが、ある日、神崎・H・アリアと出会い戦いに巻き込まれていくストーリー。
また、アニメイト秋葉原6Fにて、15周年記念オンリーショップを開催。見ごたえのある展示やアニメ「緋弾のアリア」シリーズの新作グッズの販売などを実施する。
■イベント概要
【開催期間】4月23日（木）〜5月17日（日）
【開催場所】オンリーショップ店舗
アニメイト秋葉原（6F）
【展示予定】パネル、関連グッズ販売、抽選会など
■アニメのキャスト
神崎・H・アリア：釘宮理恵
遠山キンジ：間島淳司
星伽白雪：高橋美佳子
峰理子：伊瀬茉莉也
レキ：石原夏織
武藤剛気：近藤孝行
不知火亮：江口拓也
小夜鳴徹：野島健児
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