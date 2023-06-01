【劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編】 上映開始日：5月8日より 上映劇場：全国劇場 アニメ「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」が、全国劇場にて5月8日より放送開始となる。 本作はシリーズ累計2,500万部を超える佐島勤氏のライトノベルが原作。魔法が現実の技術として確立された世界で、魔法師として致命的な欠陥を抱える兄・達也と、魔法師として稀有な才能