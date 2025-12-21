2025年10月より放送中のアニメ「笑顔のたえない職場です。」（通称・えがたえ）は、漫画づくりの場を舞台にしたお仕事コメディだ。主人公である新人少女漫画家・双見奈々の出身地は岩手県で、作中にも登場する。原作者のくずしろさんは岩手県出身で、「雨夜の月」という盛岡市を舞台にした作品も「コミックDAYS」で連載中だ。こちらもすでにアニメ化が決定している。これからますます?聖地?として盛り上がりを見せること間違いなし