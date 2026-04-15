特別支給の老齢厚生年金が63歳からもらえるのですが、65歳になる直前に申請した場合は、さかのぼって支給されるのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金はさかのぼって受給できるのかについてです。
文：深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、特別支給の老齢厚生年金はさかのぼって受給できるのかについてです。
Q：特別支給の老齢厚生年金が63歳からもらえるのですが、65歳になる直前に申請した場合は、さかのぼって支給されるのでしょうか？「特別支給の老齢厚生年金が63歳からもらえるのですが、65歳になる直前に申請した場合は、63歳からさかのぼって支給されるのでしょうか？」（aa-chanさん）
A：63歳からさかのぼって受け取れます相談者の場合、本来63歳から受け取ることができる特別支給の老齢厚生年金を、65歳になる直前に請求しても、63歳にさかのぼって一括で受け取れます。年金事務所で相談してみましょう。
文：深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)