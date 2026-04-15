特別支給の老齢厚生年金が63歳からもらえるのですが、65歳になる直前に申請した場合は、さかのぼって支給されるのでしょうか？

特別支給の老齢厚生年金が63歳からもらえるのですが、65歳になる直前に申請した場合は、さかのぼって支給されるのでしょうか？