「ロッテ１−５日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

最下位のロッテが今季２度目の３連敗。今季最多の借金６となった。

先発・ジャクソンの乱調が響いた。初回、先頭からの２者連続四球でピンチを招くと、郡司に先制適時打を浴びた。同点として迎えた四回には、２四死球などで２死満塁とされ、水野に右翼線２点二塁打を浴びた。六回には田宮に被弾。７回６安打４失点、四死球は６だった。

ジャクソンは「自分の長所は積極的に早く打者を追い込むんだけれど、今日はそこが思い描いたようにはできなかった」とコメント。サブロー監督は「真っすぐは全然向こうも合っていなかったのにストライクが入らなかったですね。変化球投げたやつがピタッと合っているような感じだったので、ちょっともったいなかったなと思う」と振り返った。

打線は達の前に八回まで寺地の１発による１得点のみ。ＺＯＺＯマリンスタジアムで達から２９イニング目にして初めて得点を奪ったが、その後は沈黙した。サブロー監督は「細かい作戦のところでも最低限のことはやってもらわないとというのはありますね」と言う。五回１死一塁でのエンドランのサインは松川が空振りし、一走・上田が盗塁死となるなど、少ない好機も生かせなかった。

九回は２番手柳川から２死満塁の好機を作ったが、西川の痛烈な一打は左翼手の正面を突いて試合終了。「負けゲームでも最終回はわりとああいうチャンスを作る。ああいう集中力を前半から出してくれたら、ちょっと点は入りやすくなるかなとは思う」と打線には奮起を促す。達に対しては５連敗となったが、「今日良くないと思ったんですけど。相性なんですかね。次はやってくれると思います」と期待した。