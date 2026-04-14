＝LOVEメンバー、ノースリミニワンピのテニスウェア姿公開「爽やかで可愛すぎる」「美肌が眩しい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が4月13日、自身のInstagramを更新。テニスウェア姿を公開した。
【写真】24歳イコラブメンバー「美肌が眩しい」ノースリミニワンピのテニスウェア姿
瀧脇は、テニスボールの絵文字を添え、テニスコートで撮影した写真を投稿。白のキャップにネイビーのミニ丈ノースリーブワンピースを着用し、笑顔でラケットを構える姿が収められており、ほっそりとした腕ラインと美しい脚が際立つショットとなっている。
また「オンラインサイン会のカレンダーが続々と届いているみたいで…！そしてハマスタのライブの日に物販会場で最終販売！まだGET出来てなかったって方はぜひっ！」と呼びかけている。
この投稿は「とってもお似合い」「爽やかで可愛すぎる」「美しい」「めちゃくちゃ綺麗」「美肌が眩しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】24歳イコラブメンバー「美肌が眩しい」ノースリミニワンピのテニスウェア姿
◆瀧脇笙古、テニスウェア姿披露
瀧脇は、テニスボールの絵文字を添え、テニスコートで撮影した写真を投稿。白のキャップにネイビーのミニ丈ノースリーブワンピースを着用し、笑顔でラケットを構える姿が収められており、ほっそりとした腕ラインと美しい脚が際立つショットとなっている。
◆瀧脇笙古の投稿に「爽やかで可愛すぎる」と反響
この投稿は「とってもお似合い」「爽やかで可愛すぎる」「美しい」「めちゃくちゃ綺麗」「美肌が眩しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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