LA大会に渋野日向子ら日本勢12人出場 昨年は岩井明愛が涙の2位
＜JMイーグルLA選手権 事前情報◇14日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞1週間のオープンウィークを経て、米国女子ツアーがカリフォルニアで再開。現地時間16日（木）から行われる「JMイーグルLA選手権」に日本勢12人が参戦する。
【写真】ボギーを喫して唇をかみしめる岩井明愛
昨年大会では、岩井明愛が優勝争いを演じたが、最終18番のボギーで1打差の2位。悔し涙を流した。今年は雪辱を期す。山下美夢有は3位タイ。竹田麗央、岩井千怜は昨年大会で11位に入っており、今年もバーディ合戦での上位進出が期待される。さらに、竹田や岩井姉妹とともに、先週の国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」に出場していた渋野日向子もエントリー。同大会は予選落ちに終わったが、主戦場で巻き返しを図る。初日から流れに乗りたいところだ。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
JMイーグルLA選手権 出場選手一覧
【写真】ヘビを投げてご満悦の渋野日向子
今季日本初戦で予選落ちも 渋野日向子「下を向くのがアホらしい」
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