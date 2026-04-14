山田涼介がANNに帰ってくる！『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』生放送決定

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Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務めるニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が、4月25日19時より生放送されることが決定した。

■自身初のドームツアーを控えた山田涼介は何を語るのか

2025年11月から2026年3月までの期間限定でレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかにできるよう楽しい番組にしたい」と意気込みを語った山田涼介らしく、リスナーから続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交え、土曜日の夜を彩った。

3月28日に放送されたレギュラー最終回では、リスナーから別れを惜しむ声が続々寄せられるなか、番組終盤に「早くも4月末に特別番組として復活」を宣言。リスナーからは歓喜の声があがった。

6月から、自身初のドームツアーを開催する山田涼介は、何を語るのか。『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、4月25日19時より、ニッポン放送で生放送される。

■番組情報

ニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』

04/25（土）19:00～21:30 ※生放送

パーソナリティ：山田涼介

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

ALBUM『Are You Red.Y?』

■関連リンク

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