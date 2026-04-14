山田涼介がANNに帰ってくる！『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』生放送決定
Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務めるニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が、4月25日19時より生放送されることが決定した。
■自身初のドームツアーを控えた山田涼介は何を語るのか
2025年11月から2026年3月までの期間限定でレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかにできるよう楽しい番組にしたい」と意気込みを語った山田涼介らしく、リスナーから続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交え、土曜日の夜を彩った。
3月28日に放送されたレギュラー最終回では、リスナーから別れを惜しむ声が続々寄せられるなか、番組終盤に「早くも4月末に特別番組として復活」を宣言。リスナーからは歓喜の声があがった。
6月から、自身初のドームツアーを開催する山田涼介は、何を語るのか。『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、4月25日19時より、ニッポン放送で生放送される。
■番組情報
ニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』
04/25（土）19:00～21:30 ※生放送
パーソナリティ：山田涼介
■リリース情報
2026.05.20 ON SALE
ALBUM『Are You Red.Y?』
■関連リンク
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