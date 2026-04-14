【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でメッツと戦う。「ハローキティ・ナイト」として行われる一戦を前に、ドジャースタジアムで起きている“争奪戦”の様子に注目が集まっている。

この日は先着4万人に特製パーカーが配布される。地元メディア「ドジャース・ネーション」によれば、肩にはワールドシリーズ連覇のロゴが、フードにはハローキティのトレードマークであるリボンがパーカーに描かれていた特別デザイン。ハローキティボブルヘッドなど有料の限定コラボグッズの一部はすでに売り切れという人気ぶりだ。

チケットは110ドル（約1万7500円）から。「パーカーは先着4万人にプレゼントされるが、ドジャースタジアムの収容人数は5万人以上だ。もしチケットが完売したら、遅れて来場したファンは何も手にすることなく帰宅することになる」と危惧したように、パーカー目当てに早い時間からファンが球場を訪れたようだ。

地元メディア「ドジャース・ビート」は「ハローキティ・ナイトを目当てに、すでに行列ができている」として球場周辺の様子を公開。SNSでは「クレイジー」「ハローキティ・ナイトに行きたかった」「先着4万人だよ」「最高!!! 欲しい!!!」などと反応した。（Full-Count編集部）