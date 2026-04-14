「ヤンキース−エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）

エンゼルスの菊池雄星投手が先発マウンドに上がり、初回にジャッジに先制２ランを被弾した。二回にも２ランを浴び、これで３戦連続の４失点以上となり、４回途中でＫＯされた。

先頭のゴールドシュミットを追い込みながらも４球目が甘く入って左中間を破られる二塁打を浴び、続くジャッジへの初球には捕手のオホッピーも捕れないほど高めに抜ける大暴投に。無死三塁となり、カウント２ボールからの３球目、甘く入ったチェンジアップを完璧にとらえられ、左中間スタンドに運ばれた。

打球速度は約１８７キロで今季のＭＬＢで最速となった。わずか７球で２点を失った菊池。５連敗中と低迷しているヤンキースを目覚めさせる形になってしまった。

さらに二回にはカバエロに２イニング連続となる２ランを被弾。立ち上がりでまさかの４失点となった。なおも２死満塁のピンチは切り抜けたが、２日・カブス戦の六回途中４失点、８日・ブレーブス戦の５回４失点に続き、クオリティースタートを成し遂げることはできなかった。

味方が打者一巡の猛攻で追いついた直後の四回、先頭のゴールドシュミットに四球を与え、ジャッジを打席に迎えたところでカート・スズキ監督がベンチを出た。試合が振り出しに戻った矢先の先頭打者四球。失点にはつながらなかったが、後味の悪い降板劇となった。