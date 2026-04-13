ハライチの澤部佑が、過去のアルバイト面接にまつわる驚きの行動を告白。「最速」で逃げ出したエピソードに、スタジオが騒然となる一幕があった。

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『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カーネル・サンダースの壮絶人生」としてケンタッキーフライドチキン創業者カーネル・サンダースの知られざるエピソードについて授業した。授業には、校長の春日俊彰（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として上村ひなの（日向坂46）、芝大輔（モグライダー）、福留光帆が参加した。

若き日のカーネル・サンダースがガムシャラに働いていたエピソードが紹介される中、話題は生徒たちのアルバイト経験へ。実家住まいだった澤部は、近所のドラッグストアの面接を受けた際の出来事を振り返った。

澤部によると、面接後に「合格だったら連絡します」と言われていたが、電話が来る予定の前日に「働きたくなくなっちゃった」という。結果、連絡が来る当日、澤部は電話線を引き抜いて、物理的に連絡を遮断したことを明かした。

「電話きたら、働かなきゃいけないから」と理由を話す澤部に、吉村は「合否の時に飛ぶ!?」と驚愕。みなみかわからも「最速で飛んでますやん」「ちょっと温室育ちですね」とツッコミが飛び、澤部は「ずっと実家でしたし」と苦笑いを見せていた。