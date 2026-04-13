大河「豊臣兄弟！」一瞬登場の人気芸人に反響「即退場でびっくり」「まさかのサプライズ」
【モデルプレス＝2026/04/13】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第14話「絶体絶命！」が、4月12日に放送された。人気芸人が登場し注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「豊臣兄弟！」織田信長（小栗旬）を裏切った人物
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
この日の放送では、朝倉義景（鶴見辰吾）を制圧するため、越前に攻め入った織田信長（小栗旬）に対し、同盟関係にあった義弟・浅井長政（中島歩）が謀反を起こした。朝倉・浅井の挟撃により窮地に追い込まれた信長だったが、藤吉郎の機転により冷静さを取り戻し、撤退を決断。「しんがり」を担うことになった藤吉郎と小一郎の兄弟は、命懸けの撤退戦をしのぎ切り、織田軍は壊滅の危機を免れた。
そんな中、信長を追う朝倉勢の別動隊のうちの1人として、お笑い芸人・岡野陽一が登場。酒と誤って火薬を口に流し込むと、潜んでいた前野長康（渋谷謙人）の銃に撃たれた。
岡野の出演シーンはわずかだったが、視聴者からは「一瞬だったけど、岡野さんいた？」「大河デビューおめでとう」「まさかのサプライズ」「見逃すところだった」「即退場でびっくり（笑）」「全然気づかなかった」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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【写真】「豊臣兄弟！」織田信長（小栗旬）を裏切った人物
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」人気芸人が登場
この日の放送では、朝倉義景（鶴見辰吾）を制圧するため、越前に攻め入った織田信長（小栗旬）に対し、同盟関係にあった義弟・浅井長政（中島歩）が謀反を起こした。朝倉・浅井の挟撃により窮地に追い込まれた信長だったが、藤吉郎の機転により冷静さを取り戻し、撤退を決断。「しんがり」を担うことになった藤吉郎と小一郎の兄弟は、命懸けの撤退戦をしのぎ切り、織田軍は壊滅の危機を免れた。
そんな中、信長を追う朝倉勢の別動隊のうちの1人として、お笑い芸人・岡野陽一が登場。酒と誤って火薬を口に流し込むと、潜んでいた前野長康（渋谷謙人）の銃に撃たれた。
岡野の出演シーンはわずかだったが、視聴者からは「一瞬だったけど、岡野さんいた？」「大河デビューおめでとう」「まさかのサプライズ」「見逃すところだった」「即退場でびっくり（笑）」「全然気づかなかった」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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